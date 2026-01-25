シャワーが好きな犬がみせる行動

1.シャワーの音がすると自分から浴室へ来る

飼い主が愛犬をお風呂に入れようと準備をしているとき、シャワーの音がすると自分から浴室へ来ることがあります。

シャワーが好きな犬にとっては、嬉しい音なのでしょう。浴室の前で姿勢よくオスワリをして待つこともありますし、浴室に入って来てしまうこともあります。

シャワーが好きなだけでなく、シャワーや浴室に対しての恐怖心や警戒心が全くないのでしょう。

2.飼い主がシャワーの準備をしていると近くで待っている

愛犬をお風呂に入れようとしているときではなく、飼い主自身がお風呂に入ろうとしているときでも、シャワーの準備をしていると近くで待っていることがあります。

「もしかしたら自分もシャワーをしてもらえるのでは…♡」という期待する気持ちがあるからなのではないでしょうか。

シャワーが好きなだけでなく、飼い主への信頼度が高いというサインでもあると思います。

3.浴室でも逃げたり暴れたりせずジッとしていられる

シャワーが好きであり、浴室に対しても恐怖心や警戒心がないため、逃げることもせず、暴れることもせず、ただ嬉しそうにジッとしていることができます。

飼い主に「右を向いて～」と言われれば方向転換をします。「おしり洗うよ～」と言われればおしりを向けます。

シャンプー中も、シャンプーを流すシャワー中も、とっても協力的なのです。

4.顔に水がかかっても嫌がらない

シャワーが好きな犬は、顔に水がかかっても嫌がることはありません。たくさん水がかかるとブルブルッとすることはあるかもしれませんが、平気そうな表情をしています。

シャワーが苦手な犬であれば、ほんの少しの水が顔にかかっただけでも大騒ぎすることがあるのではないでしょうか。手足が濡れるのも嫌で、雨の日はお散歩も拒否しがちです。

顔に水がかかっても嫌がらないシャワー好きな犬は、顔回りもシャンプーしやすく、キレイにしてあげられることが飼い主としても嬉しいのではないでしょうか。

5.シャワー中は体の力が抜けてリラックスしている

シャワーが苦手な犬は、シャワー中に体が硬直してしまい、ガチガチになります。一方で、シャワーが好きな犬は、シャワー中は体の力が抜けてリラックスしています。

浴室の床に寝転がった状態でシャンプーされる犬もいるほどです。よほど気持ちがいいのでしょう。マッサージをされている気分なのかもしれません。

6.ドライヤーも得意

シャワーが好きな犬はドライヤーも得意な傾向にあります。

シャンプーとシャワーとドライヤーをお風呂のルーティンとして覚えているのでしょう。気持ちのいい体験として学習しているということも理由のひとつです。

シャワーだけでなく、ドライヤーまで得意な犬は、お風呂に入れられることに対して一度も嫌な思いをしたことがないのだと思います。

シャワーを嫌がるワンコにできる工夫

シャワーのお湯の温度は35℃前後にし、水圧を抑えましょう。ミストシャワーに切り替えることができるシャワーヘッドは、音も小さくて犬が嫌がりにくいです。

シャワーは手足やおしりから始め、背中から首回り、頭や顔回りと慣らしていきましょう。いきなり顔が濡れると嫌がってしまいます。

ジッとしていることができなくても叱ってはダメです。優しく声をかけながら、褒めながらシャワーをかけてあげましょう。

まとめ

シャワーが好きな犬がみせる行動を6つ解説しました。

シャワーの音がすると自分から浴室へ来る 飼い主がシャワーの準備をしていると近くで待っている 浴室でも逃げたり暴れたりせずジッとしていられる 顔に水がかかっても嫌がらない シャワー中は体の力が抜けてリラックスしている ドライヤーも得意

水辺で狩猟犬として働いていた歴史のある犬種は、水に濡れることやシャワーが好きな傾向にあります。

シャワーが苦手でも決して無理に慣れさせようとするのではなく、安心できる経験として積み重ねていくことが大事なので、叱ったり怒ったりせず、愛犬のペースに合わせてあげましょう。