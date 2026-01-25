ある柴犬さんの感動的な変化が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で69万回再生を突破し、「最高な出会い」「待っていたと思う」「優しい気持ちになれました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『長く売れ残っていた犬が、我が家に来て変わったこと』別犬かと思うほどの『愛おしい変化』】

売れ残っていた柴犬をお迎え

Instagramアカウント「shiba_study48」の投稿主さんは、柴犬さんとの暮らしについて随時紹介しています。柴犬さんは、もともと長く売れ残っていたわんこなのだそう。縁があって家族になりましたが、最初のころは緊張している様子だったといいます。

ひとりで過ごす時間が長すぎたためか、当初はあまり表情がなく、感情が読み取りにくいこともあったそうです。終始落ち着かない様子で、なかなか距離が縮まらなかったとか。ひとりになると不安になるのか、夜中に遠吠えをすることもあったといいます。

愛おしい変化に感動…

しかし、柴犬さんの緊張は徐々に解けていきました。最初の変化は、眠りが深くなったこと。最初のころより寝顔が穏やかになり、今では人間用の布団を占拠するほどリラックスしているといいます。

また、人間に甘えることも増えてきたそうです。なでてほしいときはそっとそばにきて、静かに座っているのだとか。

現在では、すっかり心を開いて感情表現豊かになったという柴犬さん。家族の変わらない愛情と優しさが、柴犬さんの不安を和らげたのかもしれませんね。

この投稿には、「飼い主さんの愛情が伝わったんですね」「いい飼い主さんに出会えて良かった」「運命の家族を待っていたんですよ」など、多くのコメントが寄せられています。

飼い主さんの変化も♪

変化したのは柴犬さんだけではありません。飼い主さんもまた、暮らしに変化があったそうです。いつも柴犬さんのことで頭がいっぱいになり、仕事中もついつい柴犬さんのことを考えてしまうとか。また、お腹に顔を付けてニオイを嗅ぎたくなる衝動に襲われることも多いそう！！

お散歩が習慣になったため、生活リズムも整ったといいます。柴犬さんはルーティンにこだわりが強く、朝早く起こされるのだそうです。今ではお互いにかけがえのない存在になっているという飼い主さんと柴犬さん、これからも幸せな暮らしが続くよう願ってやみません…♡

Instagramアカウント「shiba_study48」には、他にも柴犬さんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_study48」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。