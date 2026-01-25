家族の帰宅が嬉しすぎるチワワさん。高ぶる感情はしっぽに乗っかったようで…！？小さな体でパワフルに歓迎してくれる姿が話題を呼び、投稿は31.5万回再生を突破。「予想以上にプロペラｗｗ」「こんなん初めて見た！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『見たことないｗｗ』家族の帰りを喜ぶ犬→感情が乗っかりすぎた『しっぽの動かし方』】

まるでプロペラ…！？高速で回るしっぽ♡

みなさんの愛犬は帰宅したらどういった反応をしますか？大喜びする子、ちょっぴり塩対応の子など実にさまざまですよね。今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「_5.5kg」に投稿された、チワワさんのお出迎えシーンです。

窓辺に座り外をジッと見つめるチワワさん。と、家族の帰宅に気が付きました！その瞬間、しっぽがクルクルと回りだし、あっという間に高速回転…！

体重5.5キロのたっぷりボディにたがわぬ、そのしっぽもふわふわでボリューム満点。高速プロペラのごとく回るしっぽは愛らしい以外に言葉がありません…！

逆回転もお披露目♪

その後もはやる気持ちを抑えきれず、声が漏れてしまいます。まさかの『ピポッ』というポップな音も出てしまったとか。そして感情が乗りすぎたしっぽは高速逆回転もお披露目したそう。

チワワさんの感情ダダ漏れの姿には『初めて見た…！生物学的進化ですかね？』と、驚きのあまりワンコの進化を疑ってしまうコメントも届くほど。

嬉しい熱烈歓迎！

チワワさんの熱烈歓迎は続きますが、最終形態はレッツダンシング！サンバのような激しいリズムで踊り狂っていたといいます。お尻を振りながらお目目をキラキラと輝かせている姿には『早く帰ってきて…！』と再会を願ってしまいます。

どんなワンコも飼い主さんやご家族の帰宅は最上級に嬉しいものですが、これだけ全身を使って喜んでくれるなんて飼い主冥利に尽きるもの。これからもプロペラしっぽでご家族を出迎えてくださいね♡

この投稿には「ウチもプロペラになります！」「ピポが可愛すぎる♡」「いつか飛べるかも…！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「_5.5kg」には、チワワさんのドタバタな日常が紹介されていますよ。デカチワワの沼にハマること間違いなしです♪

