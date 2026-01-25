「チロルチョコ」をみっくみくにしてやんよ！　「初音ミク」コラボのファミマ限定「チロルミク」が販売、記念グッズやプリントシール企画も

バーチャルシンガー「初音ミク」と「チロルチョコ」がコラボレートした「チロルミク」が誕生。「チロルチョコ〈みっくみくみるくミント〉」が2026年1月26日から全国のファミリーマートで販売される。

2026年にAI搭載予定の「初音ミク」！ “ミント色”は何がモチーフ？

日本のポップカルチャーを象徴するバーチャルシンガー「初音ミク」。パソコンでメロディと歌詞を入力すると、人間のように歌ってくれる“電子の歌姫”は、2007（平成19）年にクリプトン・フューチャー・メディアから発売された歌声合成ソフトウェアだ。

ヤマハの音声合成技術「VOCALOID」をエンジンに、クリプトン・フューチャー・メディアが作った歌声データベースをセット（※2020年にクリプトン製エンジンのシリーズも発売）。声優の藤田咲さんの声がベースとなっている。ちなみに、「初音ミク」の衣装やブルーグリーンを基調にしたカラーリングは、ヤマハが1983（昭和58）年に発売し大ヒットしたシンセサイザー「DX7」がモチーフ。

発売直後から、「初音ミク」を使った楽曲がニコニコ動画などに投稿され大ヒット。楽曲を作る「ボカロP」たちが曲を投稿することで数々のヒット曲が生まれ、音楽に感動した人がイラストを描き、それに合わせて誰かがダンスを踊り……と創作の連鎖がネット上で爆発的に広がった。それだけの盛り上がりに至ったのは、クリプトン・フューチャー・メディアが「営利を目的としない、公序良俗に反しないなどのルールを守れば、誰でも自由に使える」という規約をつくり、二次創作を認めたことが大きい。

また3DCG技術を駆使して、現実のステージでのライブも行い、2024年には米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」に出演。オペラや歌舞伎、オーケストラなどのジャンルへも進出し、「初音ミク」の活躍の幅はとどまるところを知らない。さらに、最新エンジン「VOCALOID6」を採用し、AIによってより自然な歌声の合成ができるようになった「初音ミク V6」が2026年上半期にリリース予定。更なる躍進が楽しみだ。

みっくみくな「チロルチョコ」は、ミント×ミルククリームの優しい甘さ

チロルチョコ〈みっくみくみるくミント〉 各43円（税込み）

「チロルチョコ〈みっくみくみるくミント〉」の、さわやかなミント風味生地にはクーリングフレーバーを使用し、ひんやりとした口当たり。やさしい甘みのミルククリームは、練乳のコクを感じるなめらかなくちどけが特徴。清涼感のあるミント風味生地と、まろやかなミルククリームで、チョコミントが苦手な人も挑戦しやすい味わいになっている。パッケージデザインは、人気イラストレーター・夢ノ内氏がチロルチョコのミルク味をテーマに描き下ろした、甘くとろけるキュートな「初音ミク」。全部で10種類だ。

チロルチョコ〈みっくみくみるくミント〉

コラボ記念！ 「チロルミク」デザインのグッズやシールが展開

さらに、「チロルミク」の誕生を記念し、さまざまなコラボ企画が予定されている。2026年2月上旬からは、全国のアミューズメント施設に「チロルミク」がデザインされたプライズ商品全6アイテム「Trio-Try-iT Figureー初音ミク×チロルチョコ ミルクver.ー」、「もちぴこぬいぐるみーミルクver.ー」、「チョコっとマスコット」、「スクエア缶バッジ／アクリルスタンド」、「フリルトートバック」が展開される。フィギュアやぬいぐるみ、トートバッグなど、かわいさが詰まったラインナップ。

「チロルミク」プライズ商品

コンビニのマルチコピー機でコンテンツを印刷できる「eプリントサービス」には、「チロルミク」を記念したプリントシールが登場。全身ビジュアル、デフォルメ、もちぴこぬいぐるみ、インスタントフォト風、証明写真風の5デザイン、サイズはL版で1枚税込み400円。2026年1月26日から全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップにあるマルチコピー機で販売される。

「チロルミク」プリントシール

日本全国の食品や雑貨を販売するセレクトショップ『日本百貨店』では、「チロルミクフェア」が2026年1月26日から3月9日まで開催される。「チロルミク」をイメージしたチョコミント味のお菓子や限定デザインのグッズを販売する。開催店舗は『日本百貨店 しょくひんかん』（秋葉原）、『日本百貨店 おみや』（大宮）、『日本百貨店 あかれんが』（横浜）。

『日本百貨店』の「チロルミクフェア」販売商品

また、チロルチョコ公式Xアカウントではプレゼントキャンペーン、チロルチョコ公式Instagramではインスタライブを2026年1月26日に配信予定と盛りだくさん。お見逃しなく！

「チロルミク」のデザインは10種類！ ゲームセンターやコンビニ、『日本百貨店』で展開されるグッズも（5枚）