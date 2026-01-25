日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）が24日に2時間SPで放送され、番組MCを務める「嵐」の相葉雅紀（43）が出演。プライベートでも仲がいい俳優・えなりかずき（41）についてのトークで盛り上がる場面があった。

相葉が番組内で行っている保護犬トリミングのコーナー。この日、アシスタントとして同行したのは30年来の付き合いになる俳優の生田斗真（41）だった。

ケージに閉じ込められて全く手入れされていなかった保護犬を2人でシャンプーしながら、生田が「この間までえなりくんと大河ドラマで一緒で。よく相葉くんの話をしてた」と笑顔で話し出すと、相葉は「はははは…。面白いよなぁ…」とすでに楽しそう。

そして、生田が「現場にさ、スーツで来てて」と驚いたことを明かすと、相葉も「そうなんだよ。どこの現場でもそうなんだよ」と応じた。

えなりはドラマでもバラエティーでも常にスーツ姿で撮影に現れるそうで、生田がその理由を本人に尋ねてみると「お洋服をね、悩んだりする時間もちょっとあれ（もったいない）だし、センスもないのでって」と答えが返って来たという。

「それで、スーツで食事に行くとちょっと嫌がられる時もあるって。“友達じゃん、カタイよ、そのスーツ”って言われる時あるんだけど、だから相葉くんと食事行く時は私服で行くって言ってた」と生田。相葉は「あははは…俺が言ってたのかも」と記憶を探り、笑顔だった。