ソロアイドルとして活躍する福本大晴が、12月12日に待望のファースト写真集『雲間』（主婦と生活社）を発売した。「福本大晴との1泊2日のデート」をテーマに、全カットフィルムカメラで撮影されたこだわりの一冊だ。

【写真】写真集チラ見せ！ファンにオススメしたいベッドでのカット

タイトルに反映させた思い

「僕が“フィルムっぽい感じで撮りたい”と言ったんです。普段はデジタルカメラで撮られることが多いじゃないですか？ 写真集というせっかくの機会なので、フィルムに挑戦してみたいと思って。出来上がりを見てみたらとてもキレイで、満足です！」

撮影のアイデアに加え、タイトルにも自身の思いが反映されている。

「この写真集を通して、“僕の魅力の一部を覗いてみる？”というメッセージが込められています。名前も“大晴”なので、太陽がチラ見えする“雲間”をイメージして、名前をつけました」

無邪気な表情から少し大人びた瞬間まで、さまざまな魅力が垣間見える。中でも印象に残っているシーンを聞くと、

「アメリカンダイナーでの撮影が印象に残っています。20分くらいで撮影したのですが、カット数も多くて、“20分でこんなに撮るんだ！”と驚いた記憶が（笑）。

食べものや飲みものも実際に食べながら撮影して、すごく美味しかったです！ ただ、朝イチで撮影したので、だいぶハードではありました（笑）。しかもその後、アイスを食べるカットも撮影したんですよ。朝からめっちゃお腹いっぱいになりましたね。メニューは自分で選ばせてもらったりして、全体を通して素でいることが多かったです」

理想のデートは“超ロマンチック”

写真集のテーマにちなんで、理想のデートプランを聞いてみた。

「普段友達とは行けない場所がいいので、ヘリコプターを借りて“ヘリデート”とか、最上階のレストランとか、超ロマンチックなデートをしてみたいです。相手が“すごい！”と感動する顔が見たいし、とにかく喜ばせたい」

友達とは体験できない特別感が理想だというが、あくまでも相手ファーストの姿勢は忘れない。

「王道ですけど、ディズニーランドにも行きたいです。キャラクターのカチューシャをつけて、パレードを一緒に楽しめたらいいなと思います。でも、やっぱりデートなので、乗りものも食べものも楽しみ方も全部、相手の希望に合わせます」

では、1泊2日あったらやりたいことは？

「一人なら、軽井沢に行きたいです。僕は大阪出身なのですが、大阪でも田舎のほうだったので、東京の人の多さや空気感に疲れてしまうこともあって。たまには、自然の中で癒されたいなと。軽井沢だと、オシャレなカフェや体験系のアクティビティもあるイメージなので、フラッと行くのも楽しそう。何も決めずにゆったり過ごしたいです」

“一人ならまったりしたい”という一方で、友達とはワイワイ楽しみたい派だという。

「大人数で行くなら北海道でスノーボードがしたいですね。やっぱり北海道の雪はほかとは全然違うので！ フワフワなので、転んでも痛くない。北海道でスノーボードをして、夜にたらふくご飯を食べたい」

今後、新たに挑戦したいこと

今回が初の写真集発売となった福本。今後、新たに挑戦したいことはあるのだろうか。

「服のリメイクに興味があります。自分でデザインから裁縫もして、完全オリジナルの服を作ってみたいです。それをツアーの衣装にしてもいいかもしれないですね！」

少し気が早い？ かもしれないが、セカンド写真集への意欲も覗かせる。

「最初は写真集に挑戦するかどうかも悩んだんです。でも、今回やってみて、次もやってみたいという気持ちが芽生えました。実は、僕の中では次、ちょっと考えていることがあるんですよ。でも、本気でやりたいので秘密にしておきたいです。ただ、ファースト写真集とはまた全然違った僕の一面を見せられるようなものをやってみたいなと。あとは海外でも撮影してみたいですね」

ファンにオススメしたいページ

ベッドのカットです。1、2か月だけ筋トレをしていた時期があって、それがちょうどこの撮影と被っていた気がします。衣装もタンクトップだったのですが、僕はあまり腕を見せることがないので、珍しいかもしれないですね。

『雲間』にちなんで、まだ見せていない意外な一面

“ゲーム好き”という一面はまだバレていないですか？ 断然テレビゲーム派なので、スマホゲームはまったくしません。一番好きなゲームは『ドラゴンクエスト』シリーズですね。11作目が神作品すぎて、早く12作目が出ないかなと、ずっと待っています！

撮影／柘植美咲、wacci スタイリスト／大野紗也 ヘアメイク／meg.