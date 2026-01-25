牡羊座・女性の運勢

非常に強く感化される誰かが現れる時期です。もうすでに登場しているかもしれませんが、個人ではなく「特定のことに強い意欲と知識を持つ人たち」という現れ方もありえるかな。もしいま、人の考えや行動に興味を惹かれるなら、積極的にかかわるのはありです。いろいろな点で目新しすぎるため警戒心が働く場合もありますが、牡羊座にとってはプラスに働く要素のほうが多いはず。好奇心全開にして、飛び込んでいってみましょう。ただ、おもしろいと思っても、即同じように行動しなくて大丈夫です。より重要なのは、刺激を受け牡羊座のなかで何かが生まれ始めること。そこは急ぐところではありません。

牡羊座・男性の運勢

人からの影響力が最大に強まりそうな、非常にパワフルな時期が来ています。いまは今後の牡羊座にとって大事な刺激をくれる誰か（もしくは共通のエリアにいる＆同じ考え方を持つ人の集合である場合も）に会いやすいときで、その人たちから「これから自分はどうやっていくべきか」に関し、おおいにヒントを受け取ることになるでしょう。感化もされるときですが、即相手と同じように行動しようとまではしなくて大丈夫。いま、より重要なのは精神面での影響です。それを受けて自分がどう変わっていくか。ここは時間をかけて見定めていく必要があります。