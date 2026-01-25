牡牛座・女性の運勢

社会面で劇的な新展開が予想される現在です。すでに何か思いがけない状況が進展中な気配ですが、いま起こることはいっけんどう見えても牡牛座にとってはプラスの要素が多く、またどう見えていても「いままでの状況を根本的に変える力を持っている」でしょう。非常にワクワク、でも同時に不安や恐れを感じる場合もありそうですが、前向きさと挑戦心があれば大丈夫です。おそらくいまいちばん頼りになるのは自分の直感なので、何かを判断するときは周囲の人に相談しないように。周囲は牡牛座自身ほど、いま勇敢ではありませんから！

牡牛座・男性の運勢

仕事全般を含む、社会面で非常に重要な転機を迎えている牡牛座です。いまは自分の予想を超えた新しい展開が次々起こる流れにあり、それは興奮と同時に不安や恐れをもたらすかもしれません。が、結果としては牡牛座の社会面に目覚ましい進化を与えてくれるものでもあるので（一定の時間はかかりますが）、ぜひ明るい気持ちで前向きに挑んでいきましょう。避けたり状況をまるごと否定したりしないように。また、大事な判断は自分の直感を信じてください。周囲は不安から否定的になりがちですが、あなたにはその必要はないのです。