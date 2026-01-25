双子座・女性の運勢

頭の冴え＆キレが最高レベルの…ちょっと怖いぐらいのタイミングです。「最近いろいろ新しいことが思い浮かぶな！」とすでにお気づきかもですが、いまの双子座は直感も鋭いので、自分にとって非常に重要なこと、今後の指針や用心すべきことなどが、ふとわかってしまうかもしれません。ただ、それを人とわかちあうのは難しいので（周囲が理解できるかどうか）、思いついたことはぜひ書きとめておくべきです。思いつくままに自由に思考し、やりたいことはやってみましょう。その発想が新しすぎてまだ体や状況がついていかない場合もあります。だから焦らないこと。感じている、ということですでに価値があります。

双子座・男性の運勢

「いま自分、すごく冴えている気がする…」。もしそんな気がするのなら、非常にいいところに気づいています。実際いまの双子座は頭の回転が最高レベルで、物ごとに対する理解力、洞察力などもさることながら、直感も強く働き、今後の自分に必要なこと、すべきこと、備える必要があることなども気づける状態でしょう。ただこれは人と共有できないし、すべてを即行動に移せるわけでもないので（やれることはもちろんやってOKです）、思いついたことはどんどんメモし、今後の指針として活用しましょう。またひらめきが強すぎると、必ずしも感情や体がついてこないこともあります。だから何ごとも焦らないでね。