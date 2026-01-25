蟹座・女性の運勢

新しいタイプの情熱が自分のなかで高まってきているのを実感しそうな興味深い時期です。特に現れやすいのは家族関係や日常生活などですが、もっと広げて自分自身に関しても、「思いきって変えちゃってもいいかもしれない」という気持ちになりやすいかも。いまを大事にしたい思いもある蟹座ですが、もし「自分が思いきって判断することで、別の可能性が開ける」と直感的に悟る何かがあるのなら、試してみてもいいでしょう。いまは「様子を見る」ではなく「試しにやってみる」が効果的な時期で、常識よりも直感のほうが遥かに役立ちます。

蟹座・男性の運勢

自分のなかにある新たな情熱、挑戦心が俄然高まり、行動をうながしそうなパワフルなタイミングです。基本は日常生活や家族に関してなどがきっかけになりそうですが、その裏には自分自身を大きく変えたい願望も潜んでいそう。もし長く考えてきたテーマに対し、「いっそガラッと変えてみようか」という気持ちがあるのに気づいたら、実行してもいいかもしれません。いまは過去の経験や常識より直感が重要です。理屈では計りしれない思いが、思わぬ現状打開策をもたらすこともおおいにありそうです。