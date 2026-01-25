獅子座・女性の運勢

非常にパワフルな対人関係が展開する現在。代表的なのはパートナーや親友を代表とする、自分にとって大事な存在から強力な刺激を受けること。相手は獅子座から見て驚きの（でもすごいと感じる）行動に出始め、それにおおいに触発されることになるのでは。最初はただただびっくりかもしれませんが、「そういう考え方があったか！」と感心してしまうでしょう。とはいえ、即理解し一緒に何かするのは難しいかもしれませんね。「それを見て自分は何を感じたか」。いま気にかけるべきはここです。相手のことはいい意味で放っておいていいですよ。

獅子座・男性の運勢

パートナーや親友など、自分から見て特別大事な誰かが非常にパワフルに動き出すとき。かなり斬新で思いきった判断をし、それを実行に移し始めるのかも。直感力、行動力共に卓越しているので、大変驚かされると同時に強い刺激を受け取ることになりそうです。結果的に「すごい！」と思わされる流れですが、すぐに理解し、協力するなどは難しいかもしれません。でもそれは気にしないで大丈夫なので、むしろ「その展開を見て、自分は何を思い、感じたか？」。こっちに注目してください。大事なのはあなた自身が、どう変化していくかですから。