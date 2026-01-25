乙女座・女性の運勢

仕事関連で思いがけない展開が目白押し…そうなパワフルな現在です。非常におもしろく興味深く、でも同時にかなりの挑戦も必要とする役割が回ってきているかもしれません。興奮と不安感が同時に押し寄せそうですが、基本、断るという道はありません。心を決め、直感に従って飛び込んでいきましょう。展開の速さや予想のつかなさがしんどいかもしれませんが、結果的にはよい方向に向かうのでそこは心配いりません。非常にエネルギーを使う時期でもあるので、休息やエネルギー補給も強化するように。いままでの常識や人の意見に照らし合わせても余計に混乱してしまうので、自分自身の判断でね。

乙女座・男性の運勢

社会面で新たな怒涛の展開がやってきていそうな現在。革新的で興味深く、好奇心がそそられるものの、同時に思いきった挑戦を余儀なくされる非常にパワフルな状態です。ただ、これは結果的におおいに乙女座を躍進させるので、ぜひ気合いを入れて楽しく取り組みましょう。同時に十分な休養と栄養も取って自分のパフォーマンスを上げるべきです。判断に関しては現場での直感が頼りになります。過去の経験に照らし合わせたり、周囲に相談したりしても、この新しい状況にはあまり役立ちません。