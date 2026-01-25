天秤座・女性の運勢

強い興味と情熱、「何としてもそれをやり遂げたい」という意欲を同時にかき立てられる何かに巡り合いそうです。それは長く自分のなかにあったのかもしれませんが…満を持して表に出ようとしているのでは。いっけん荒唐無稽に思えても、直感的にいける！と思うなら、ぜひ一歩踏み出してください。簡単ではないでしょうが、いまは特別な力も働いています。特に信用できるのがあなた自身の直感。天秤座自身の魅力やオーラも輝くときなので、次第に理解者も現れるんじゃないかな。ちなみにすぐに周囲に相談などするのはやめておいて。あなたの行動が正しいかどうか判断できるほど、周囲はまだ冴えていません。

天秤座・男性の運勢

非常に思いきった挑戦に乗り出したくなるとてもパワフルなタイミングです。もし以前から密かに惹かれ、やってみたいと思っていたことがあったのなら、その思いが募り、適切なチャンスと共にやってきた感じかも。内容的な難易度も高そうですが、いまはそれに見合うエネルギーやひらめきもあります。「おもしろそうだ、やってみたい」と思うなら自分を信じて行動に移しましょう。現状の天秤座は特別な直感力を持っています。周囲はそれがわからないので、判断に際して人に相談したり過去の例にならったりする必要はありません。