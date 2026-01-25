蠍座・女性の運勢

生活環境、家族関係など、日常の土台部分に大きな転機が訪れています。何か前向きな形で「その状況を変える」展開があるならベスト。その流れにぜひ乗りましょう。いままでなかなかできなかったことがついに実行できそうです。ただ現状、蠍座の気持ちには「そうしなくてもどうにかできないだろうか…」的思いもありそうですが、思いきって動いたほうが根本的な解決＆前進につながりますよ。たとえば転勤に伴う引っ越しなど、半ば強制的な展開もありえる時期ですが、全体によい方向に収まります。だから安心して動いてね。

蠍座・男性の運勢

家の環境や家族関係内の展開などに思いがけない新展開の時期。強い力が働き、いままでの状況を一変させる必要が出てきそうです。同時にそれを肯定的に受け止められるときでしょう。事実、その直感は正しく、ここで起こる動きは長く抱えてきた蠍座の懸念や不安を一気に解消する力があります。ただ、現状ではまだいままでの状態への愛着から「変化しなくてもどうにかできないかな」と思う面もあるかな。でもそれに引っ張られて判断を先延ばしにしないでくださいね。いろいろ考えすぎず直感で決めましょう。急な転勤、引っ越しなどである場合も、結果的にはプラスに働く時期です。