射手座・女性の運勢

非常に思いがけない出会いや展開が飛びこんできそうなとき。それはとても興味深く、射手座の好奇心を強くかき立てる半面、「ノリで飛び込めるものじゃないぞ…」と武者震いもさせる何かなのでしょう。このできごとに射手座は刺激され、新しい動きが始まります。“いま”のなかにいればいっけん安全に思えますが、本当はもっと新しくなりたいのではないですか。もし直感的に何かを思うなら、それを行動に移してみましょう。いまはあなた自身の直感がいちばん信用できます。義務や世間体を優先しないでね。

射手座・男性の運勢

新たな何か、誰かに出会い、その存在に大きな影響を受けるとき。そもそも、いまの射手座は強い挑戦意欲を秘めており、それを刺激しきっかけを与えてくれるのが、この出会いなのでしょう。いま直感的に感じることは信用できるので、やりたいことがあるのならぜひやってみるべきです。ただこれまでに築いてきたもの＆環境は、それに不安を覚え、結果行動を躊躇するかもしれません。が、たぶん射手座は、本当はリスクを恐れてはいません。むしろ恐れているのは、曖昧な気持ちのまま、いまにとどまることなのではないでしょうか。