山羊座・女性の運勢

日常のなかにまったく新しい価値観が勢いよく飛び込んでくるような、重要な転機が来ています。何らかの事情により、「いままでの自分なら、そうしなかっただろうという方向に舵を切る」ことになり、「もしかしてこれもあり？」と真剣に思うのかも。特にお金の使い方、稼ぎ方は全体のカギを握り、そのことが山羊座の日常生活を一変させる可能性があります。いまは直感＆客観性のバランスがいいときなので、「これはいける」と感じるならそれは正しいです。思いきった挑戦はありですよ。でも、身近な人はいま必ずしも同じ感覚を持ち合わせません。大事なことは自分で決めて。

山羊座・男性の運勢

いままでなら決して考えなかった選択肢、新しい価値観に自分をゆだねてみたい。そんな強い挑戦心にかられそうな重要なタイミングです。いまの山羊座は鋭い直感と洞察力を持ち合わせており、何か思いがけない展開から新しい生き方、生活の組み立て方を意識し始めるのでは。自分を信じ、やってみたいことがあるなら挑戦してみましょう。お金をどう使い、どう稼ぐかは状況を左右するカギになりそう。ただ、その感覚を理解できる人はあまり周囲にはいません。特にパートナーなど親しい相手とは共有しにくいかな。