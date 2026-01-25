水瓶座・女性の運勢

何やら自分でも理由がわからないレベルで強い好奇心と挑戦心を感じ、動かずにはいられない！という思いに駆られそうないまです。実際、現状の水瓶座はちょっと特別な状態にあるのでしょう。直感力と行動力はことのほか優れているよう。もしいま強く惹かれる何かがあり、「それやりたくてたまらない！」と思うなら、ぜひとも実行すべきです。周囲に理解を求めたり、いままでの経験に照らし合わせたりしなくても大丈夫。あなたはとても新しいことをしようとしているので、まだ理解者はいないのが普通。でもこの展開は、今後より大きなものにつながっていく何かですよ。

水瓶座・男性の運勢

自分のなかの思いがけない強い意欲に興奮し、ときに圧倒される非常にパワフルなとき。現在の水瓶座は、直感力、視野の広さや感度が特別な状態。おそらく長く自分のなかに秘めていた願望を行動という形で表さずにはいられなくなるでしょう。ただ、それはあまりにも斬新な方向性であるため、最初は躊躇することも。でも、いまもっとも信用できるのは自分自身なので、やりたいと思うことは実行したほうがいいです。きっとその行動は今後の人生を大きく動かしますよ。周囲はまだあなたの勢いについてきていません。自分のことは自分で決めて。