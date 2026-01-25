魚座・女性の運勢

自分自身や自分の人生が根本的な部分から変わり始めていることを実感する、直感力の非常に優れたとき。もし、いま何かに強く惹かれ、「これはやったほうがいい。反対にやめたほうがいい」と思うことがあるなら、迷わず実行に移しましょう。特にいま変化しそうなのは魚座の価値観で、以前は重要視していたことに興味がなくなり、逆に新たな何かがとても重要に思えてくる…などもありそうです。いろいろ考えると不安が増しそうですが、自分を信じていきましょう。一般的な常識より「自分のなかでこの選択肢がしっくりくる」というものを選んだ方がいいですよ。

魚座・男性の運勢

いま自分の深い部分で強く感じることがあるのなら、それは非常に重要なサインかもしれません。現在の魚座は直感力が特別優れており、何か自分にとって必要なことに対し、反応しているのです。「これはやったほうがいい！」という情熱や惹かれる気持ち、もしくは「これはダメだ、やめなければ」と感じる抵抗感など、その感覚を大事にしましょう。同時に、もしそれがいままでの自分の日常や価値観とは違うものでも、そちらに合わせて修正しようとしないでください。魚座は内側から変わり始めています。最初は不安もあるかもしれませんが、選んだとき「理由はわからないけど、しっくりくる」ならその選択肢は正しいです。