¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡£²¡¦£·Âçºå¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡×¤ÎÍùÆî¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄêÅª¤Ë
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÍùÆî¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Î¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¹âÅÄÇÏ¾ìÂç²ñ¤ÇÍùÆî¤ÏÆ±¤¸¥Ø¥¤¥È¤Î¾åÃ«º»Ìï¡¢¾®ÇÈ¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢Î°°²Æ¡¢¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡¢°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡õ£Á£Ú£Í¡õ¼ëÎ¤¡õÁÔÎï°¡Èþ¡õ±©Æî¡õ¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡õÈÓÅÄº»Ìí¤È£±£´¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ø¥¤¥È¤ÎÃç´Ö¤È°¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÅáÍå¤¬±©Æî¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÆÍÁ³¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÍùÆî¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Æ¤á¤¨²¿¤Î¤óµ¤¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤À¤è¡©¡¡¥Õ¥ï¡¢¤ªÁ°¤À¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òÄ©È¯¤·¡Ö»ä¤Ï¤Ê¡¢¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥ä¥Ä¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¡£ÃÏÊý½ä¶È¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¤±½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÔ¹ç¤¤¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡¡£²·î£·Æü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç»ä¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ä¤ì¡×¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¸µ²¦¼Ô¡¦ÍùÆî¤µ¤ó¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤´»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¼¡¤Î½Ö´ÖÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡ÍùÆî¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ë¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££²·î£·ÆüÍùÆî¤µ¤ó¤¬»ä¤òÄÙ¤·¤ËÍè¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤¬ÍùÆî¤µ¤ó¤òÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍùÆî¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢·èÄê¤Ç¡£¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡££²·î£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç£²¿Í¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£