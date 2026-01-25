1月25日、中山競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（ダ1200m）は、R.キング騎乗の1番人気、ハードセルツァー（牡4・美浦・堀宣行）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にホウオウプレミア（牡7・美浦・奥村武）、3着にビーコング（牡5・美浦・小手川準）が入った。勝ちタイムは1:11.5（良）。

2番人気で岩田望来騎乗、ニタモノドウシ（牡4・美浦・高木登）は、15着敗退。

キング騎手は今年の5勝目

R.キング騎乗の1番人気、ハードセルツァーが人気に応えて快勝し、同騎手は今年の5勝目を挙げた。レースではスタートからダッシュ良くハナを奪い、道中は後続にピッタリとマークされる展開。それでも直線に入ると再び加速し、後続を突き放した。最後まで脚取りは衰えず、2着以下に2馬身半差をつける完勝。力の違いを示す鮮やかな逃げ切りとなった。

ハードセルツァー 4戦3勝

（牡4・美浦・堀宣行）

父：イスラボニータ

母：ハウオリ

母父：キングカメハメハ

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：社台ファーム