¡Ú¤¤¤ï¤Ê¿¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤¤¤ï¤¶âÇÕÁèÃ¥Àï¡Û°¤ÉôÂó¿¿¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿¹â³Û¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï
¡¡¤¤¤ï¤Ê¿¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¤¤¤ï¤¶âÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£²£µÆü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¾ìÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï°¤ÉôÂó¿¿¡Ê£³£µ¡áµÜ¾ë¡Ë¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£º£Ç¯½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¿·£ÓÈÉ¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÃÏ¸µ¡Ê¤¤¤ï¤Ê¿¡Ë¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤â¤¦°ì²óÁö¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÊÂ¤Ó¤ò·èÃÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¤¤¤ï¤Ê¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿·ÅÄÍ´Âç¤é¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶¥ÎØº×£Ö¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê½à£Ö¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¹â³Û¾Þ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊªÍß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê¤¿¤¯¤µ¤óÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¡ËÃÏ¸µ¤Ë´Ô¸µ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£·î¤Ï¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Ê¤¤½èÃÖ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤³¤òÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤º¡£Íè·î¤ÎÆàÎÉµÇ°¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö£ÓÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤À¤·¡¢£²·î¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤³¤³¤Ç¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹³î¹Ô¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆËÌÆüËÜÀª¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£