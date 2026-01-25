1月25日、中山競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝2000m）は、石川裕紀人騎乗の16番人気、ヤマニンヘルシェ（牡3・美浦・辻哲英）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にミズノミヤコ（牝3・美浦・青木孝文）、3着にサトノスターライト（牝3・美浦・森一誠）が入った。勝ちタイムは2:03.4（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ゴンファロニエーレ（牡3・美浦・田中博康）は10着、2番人気でR.キング騎乗、アナザーフェイス（牡3・美浦・堀内岳志）は14着敗退。

レッドファルクス産駒

石川裕紀人騎乗の16番人気、ヤマニンヘルシェが大波乱を演出した。単勝は1万9820円。さらに2着には15番人気ミズノミヤコ、3着には3番人気サトノスターライトが入って、3連単は925万4630円の払い戻しとなっている。1番人気の良血馬ゴンファロニエーレ、2番人気の良血馬アナザーフェイスは共に着外に敗れている。

ヤマニンヘルシェ 1戦1勝

（牡3・美浦・辻哲英）

父：レッドファルクス

母：ヤマニンヌヌース

母父：ディープインパクト

馬主：土井肇

生産者：錦岡牧場