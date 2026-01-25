広瀬すず、久々にやった人生ゲームが「面白すぎて」筋肉痛なるまで笑い転げた
女優の広瀬すず（27歳）が、1月24日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。年末年始は人生ゲームをやっていたと話し、「面白すぎて結構筋肉痛来るくらいまで笑い転げてました」と語った。
広瀬すずが年末年始の過ごし方について話し、年末はギリギリまで仕事をして「年越しは去年も一緒に過ごした友達とやったんですけど、なんか人生ゲームをすごい久々にやって」と切り出す。
広瀬によると、昨年の誕生日に飲み友達が「いろんなもの持ってそうだし」と言って人生ゲームをくれたそうで、「久々にお正月にやってみたら、あんなに面白いのね。なんかさ、自分もこう、自分の力で生活するようになってからさ、こういうので出費があるなとか、こういう出費痛いなとか、こういうのって結構小さな幸せとして嬉しいよねとかさ、いろんな経験が子供の頃からもちろん増えてるから、面白すぎて結構筋肉痛来るくらいまで笑い転げてましたね。それまではすごい幸せだった」と語った。
