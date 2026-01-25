フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、キャスターで同局の松山俊行解説委員長が「高市総理が今回の解散について責任ある積極財政への大転換や安全保障政策の抜本・強化、そして、インテリジェンスの機能強化など国論を２分する大胆な政策に挑むために信を問うということをおっしゃいました。そもそも、この解散の大義があるかどうかということについてもさまざまな意見があると思いますけれども」とし「今回の解散は、どう受け止めますか？」と「解散の大義」を巡り各党首に尋ねた。

松山氏は参政党の神谷宗幣代表に「解散総選挙にあたって高市総理は、経済政策では責任ある積極財政、そして、レアアースなどの危機管理投資なども盛り込んでいます。また、強い経済を実現するということも言っていますけれども、こういった経済対策も含めて、今回の総選挙はどうあるべきだというふうに考えていますか？」と聞いた。

神谷氏はこの質問を受け「大事な争点が上がってないと思います。外国人移民の受け入れ総量規制。これが国民の大きな大きな関心事でありまして、前回の参議院選挙で、我が党が訴えて、大きな争点になったはずなのに、そこは論点にしっかり上がってきていないし、自民党さんの発表、昨日もありましたけれども、総量規制するというようなことがむしろ、それを受け止められず、むしろこれから受け入れていくということだったので、この点、非常に国民不安に思っているんですね」と述べた。

さらに「これ安全保障にもかかわる問題ですし、経済政策にも関わってきます。税率等はですね、その都度、その都度変えていけばいいですが、移民の方、受け入れたらですね、彼らはずっといる間は、しっかりと国が責任持たないといけないわけですね。それをやはり争点にしてですね。きちっと国民の信を問うということ。これはもう政党がどうこうということじゃなくて、国のあり方、日本を移民国家にするのかどうか。大きな争点ですので、ここを参政党はしっかりと声を上げて、皆さんに問うていきたいと思います」と述べた。