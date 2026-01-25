阪神は２５日、今季からの新たなイベント「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ（スタジアムヒーローズデー）」Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ Ｊｏｓｈｉｎを開催すると発表した。

子供たちに野球をもっと好きになってもらうことを願い、選手たちが限定ユニホームを着用。小学生以下の子供たちを対象に「近本光司選手監修ＫＩＤＳグラブ」をプレゼントする。また「憧れの選手（＝ＨＥＲＯＥＳ）」と触れ合えるイベントや「スタジアムを支える憧れのプロフェッショナル（＝ＨＥＲＯＥＳ）」の仕事体験イベントなど、ＨＥＲＯＥＳをテーマにさまざまな企画を展開する。

対象試合は６月５日からの楽天３連戦（甲子園）。限定ユニホームを着用した近本は「大人たちが自分の仕事だったり、その仕事の楽しさだったり、まずは自分たちが楽しんでいる、輝いているという姿を見せることが大切なんじゃないかなと、聞いていて思った。今回のイベントの趣旨でも、僕たち選手だけじゃなくて、阪神園芸さんもそうですし、タイガースガールもそうだし、甲子園に携わる方々が輝いていけるようなことを思って、仕事に取り組んでもらえたらいいなと思います」とコメントした。