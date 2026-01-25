トヨタ新型「3列8人乗りSUV」誕生へ

2025年12月19日、トヨタはSUV「ハイランダー」について、2026年以降の日本導入を検討していると発表しました。

北米を中心に展開されてきた人気モデルだけに、国内でも早くも関心が高まっています。ハイランダーとはどのようなクルマなのか、そして販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“3列8人乗り”SUV」です！ 画像で見る（66枚）

初代ハイランダーは、日本で2000年に登場した「クルーガー」をベースにした北米向けモデルとして誕生しました。

グローバルセダンの「カムリ」に由来するモノコック構造を採用することでゆとりある室内空間を実現し、多様なユーザーから高い支持を集めました。

現行モデルは2019年にフルモデルチェンジを受けた4代目にあたり、北米のほか中国でも生産・販売されており、グローバルで存在感を高めているモデルです。

ボディサイズは全長約4950mm×全幅約1930mm×全高約1730mm、ホイールベース約2850mmとなっており、3列シートを備えた7〜8名乗りが主流です。

外装はシャープなフロントフェイスと立体的な造形が印象的で、内装には大型ディスプレイを中心とした実用的で上質なレイアウトが採用されています。

パワートレインは2.4リッター直列4気筒エンジンと2.5リッター直列4気筒エンジンハイブリッドの2種類で、ハイブリッドはシステム合計243hpを発揮します。燃費は北米EPA基準で最大約14〜15km／L相当の数値が示されています。

安全装備はToyota Safety Senseが標準で、最新の予防安全技術が搭載されています。

なお、価格はガソリン車が4万5270ドル（約670万円）から、ハイブリッド車が4万7020ドル（約700万円）からと案内されています。

今回の発表では、ハイランダーに加えてカムリ、大型ピックアップトラック「タンドラ」の日本導入も検討しているとしています。トヨタは次のように説明しています。

「米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売し、幅広いお客様の幅広いニーズにお応えすると同時に、より良い日米貿易関係に貢献してまいります。

日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていきます」

この決定には、日本のユーザーの多様なニーズに応えることに加え、「より良い日米貿易関係に貢献する」ためであるとしています。

販売店でも早くも反応が出ており、都内の店舗では「今回の発表には驚かれるお客さまが多い印象ですね。問い合わせもすでに入っています」と話します。

別の販売店でも「ハイブリッドの3列SUVを探しているお客さまが結構いらっしゃるので、正式導入されれば選択肢が広がると歓迎する声があります」と語り、ファミリー層を中心に関心が高まっている様子でした。

日本導入が実現すれば、トヨタのSUVラインナップに新たなモデルが加わることになります。今後の検討状況や正式発表に注目が集まりそうです。