¡Öµã¤Ãî¡¦ÑÛ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡Ä29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ»³²ÃÎøºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×½Ð±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø(29)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£àÌÜ¶Ì¾Æ¤¥Ï¥Ã¥Èá¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î¥×¥ì¥Ð¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÌÜ¶Ì¾Æ¤¥Ï¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×(ËèÆüÊüÁ÷)¤Î´ë²è¤ÇÀ©ºî¤·¡¢½ÐÍè±É¤¨¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç±ï¤¬ºî¤é¤ì¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¯¤È¤µ¤é¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°¦Ãå¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼«ºî¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¼êËÜ¤ÈËØ¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿!¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤¼¡×¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¥Ï¥Ã¥È¡¢¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤Í¡Á¾Ð¡×¡ÖºÍÇ½¤¢¤ê¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿!¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Èþ»³¤Ï2004Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¾®ÌøÅ°Ï¯(Áð磲¹ä)¤Î¾®³ØÀ¸¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦ÑÛ¤ò¹¥±é¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥é¥¥é¡ù¥×¥ê¥¥å¥¢¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢2017Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£