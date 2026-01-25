¤ª¤µ¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¤¬ÏÃÂê¡Ö²èÌÌ¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤Î»³¥¬¡¼¥ë¡×
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢»Ñ
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÅçÂÞ´²»Ò(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤ò¹¹¿·¡£à¤ª¤µ¤²È±á»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öà»í¿¥¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ª»û¤Î¿¹¤Ë¹Ô¤¯¤µ¤¯¤é¤Î´¬á ¤È¡¼¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª»û¤µ¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ä¹¤¤È±¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¤ª¤µ¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¦¥§¥¢¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ©ÌÀ´¶¤òÊü¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤µ¤²¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö²èÌÌ¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤Î»³¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö³¤¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¤Ò¤í¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤É¡¢¿¹¤Î¤Ò¤í¤Á¤ã¤ó¤â¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅçÂÞ¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¡ÖSPEED¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¥½¥í²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£