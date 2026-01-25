¡Ö´¨¤µ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢°ÛÎã¤ÎàËÌ¾å¼«¼ç¥È¥ìá¤Ç½¼¼Â¤ÎÀ®²Ì¡¡ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¿·»ÜÀß¤ÇWBC¤Ë¸þ¤±Ä´À°
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤Ï10¡Á23Æü¤Þ¤ÇÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±Î½¤ÎÄÅ¿¹Í¨µª¡¢´ä°æ½Ó²ð¡¢À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî±û¤é7Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤È¸À¤¨¤Ð²¹ÃÈ¤ÊÃÏ¤òÃµ¤·¡¢Æî²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÊ¡²¬¤«¤éËÌ¤ÎÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾¾ËÜÍµ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿»ÜÀß¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤½¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Åß¤Ï´¨ÇÈ¤â½±¤¤¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â»È¤¨¤¿¤±¤É¡¢´¨¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÀÎ©¤Á¾å¤²¤ÎºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿²ó¤«»È¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¼¼Æâ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼¼Æâ¤Ë¤ÏÆ°ºî²òÀÏ¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡£¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤¤¬Á´Éô¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Ç¤¤¿¡£½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¨¤µ¤â¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï´û¤ËÊá¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£½¼¼Â¤·¤¿àËÌ¾å¼«¼ç¥È¥ìá¤ò½ª¤¨¡¢Ê¡²¬¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¡£