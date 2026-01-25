【今週の運勢】1月26日（月）〜2月1日（日）の運勢第1位は魚座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 1月26日（月）〜2月1日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★魚座

運勢第1位！ 何もないこと、形を持たないことにこそ、無限の可能性が宿ります。今週のあなたは、目に見える成果を追うより、静寂の中で内面を耕すタイミング。今は動かずに蓄える段階。見えない世界で起こっている変化が、やがて現実を変えていきます。

第2位★水瓶座

運勢第2位！ 「あなたの形に合った方向性」がキーワード。現状の自分に「今の場所、やり方」があっているのか？ 今一度見つめ直してみて。予想外の方法で、まったく新しい自分として世界にデビューすることもできるタイミングです。型破りな選択も運命を開く可能性があります。

第3位★獅子座

運勢第3位！ 「他者と対峙する」がキーワード。自分の輪郭って、他者との対比の中で起こりますよね。今週のあなたは、パートナーシップを通じて自分の新しい側面を発見する星回り。1人では気づけなかった可能性が、縁のある人との関わりの中で開花していく暗示です。

第4位★蠍座

完璧な環境より、「十分に安全な場所」の確保を優先してみて。今週のあなたは、心の奥底にある「帰る場所」を再構築するタイミング。自分の心を守るシェルターをしっかりと作ってみて。内面の基盤を整えることが、外の世界で飛び立つための準備となります。

第5位★牡羊座

「仲間と一緒にアクションをとる」があなたの本質を際立たせる週です。今週のあなたは、1人で突き進むのではなく、志を同じくする仲間たちとの「集合的な夢」を育てるタイミング。卵の殻を破るように、閉じられた個人主義から脱してみて。計画を分かち合うことで実現の可能性がアップする週です。

第6位★乙女座

「日常を大切に」がキーワード。日常の一瞬一瞬の中に気づきがありそうな星模様。毎日のルーティンを丁寧に整えることで、人生全体が好転していくタイミング。固く守られた日常の枠を少しずつ破り、より自由で健康的な生活習慣へと変化していく週です。

第7位★天秤座

「遊びこそが完全な人間を作る」がキーワード。今週は義務や責任の重さから一時的に解放され、純粋な「創造の喜び」に身を委ねるべきタイミング。「こうあるべき」という枠を超えて、自由な表現と遊び心が新しい可能性を開いていきます。アートは魂の言語。言葉に表せないものを形にする週です。

第8位★山羊座

「価値とは社会的な承認によって決まる」とも考えられていますが、ある意味「どのように社会に価値を提示するか」で変幻自在です。今週のあなたは自分自身が持つ才能や資源の価値を、改めて市場に問うタイミング。最大限効果的に披露できるように、どのような切り口がいいか試行錯誤してみて。

第9位★牡牛座

今週のあなたは「個人的な情熱」を「大舞台への責任」へと昇華させるタイミング。自分の殻を破り、より大きな社会的役割を担う覚悟が求められます。怖気付きそうになったら、自分の成長を止めようとするのは「実は自分なのだ」と割り切って、前に進んでみて。

第10位★射手座

「言語は思考であり、世界を創造する力」がテーマです。言葉の扱い方を根本から見直すことで、現実が変わっていくタイミングです。実は考え方や言葉は体の状態がダイレクトに関わっていることも。睡眠をとったり、猫背を改善したりするなど、人生の質を高めて言葉を磨く週にするのがオススメです。

第11位★双子座

「世界の変化」を実感する星模様。これまで当然だと思っていた世界の見方が、突然ひっくり返るような気づきが訪れます。古い認識の枠を超えて、まったく新しい視点が開ける予感。異文化や異分野との出会いが、あなたの思考を根本から更新していきます。今までの常識は一回破壊して再構築するイメージで。

第12位★蟹座

「錬金術」がキーワード。内面の変容を通じて、新しい自分に生まれ変われるタイミングです。今とは違う場所に飛べる翼が育っていきそう。「いつでも元に戻ろうと思えば戻れる」というマインドセットで、今まで味わってこなかったものを試してみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

【すべての星座の恋愛運・仕事運・金運はこちら】