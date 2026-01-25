◇AFC U23アジアカップ決勝 日本4-0中国(24日、サウジアラビア)

U23アジアカップ決勝に進んだ中国代表でしたが日本代表に0-4で敗れ大会準優勝。試合後中国代表チームのアントニオ・プチェ監督が優勝した日本代表をたたえました。

中国は今大会1勝2分けでノックアウトステージへ勝ち進むと、ウズベキスタンとベトナムに勝利。無敗無失点のまま決勝まで進みました。

しかし決勝では前半12分に日本のMF・大関友翔選手に決められ先制されると、前半2失点。後半にも2点を許し初優勝はなりませんでした。

大会公式サイトでは中国のプチェ監督のコメントが紹介され、「日本代表の優勝おめでとうございます。彼らのレベルは格段に高く、素晴らしい選手たちと非常に強力なチームを擁しています」と日本代表を祝福しました。

率いた中国代表について「選手たちを非常に誇りに思う。敗戦は当然失望をもたらすが、我々は冷静さを保たねばならない。日本は別次元の強さだが、我々はベストを尽くした。私にとって特に厳しいのは最初の失点と2点目の失点だったが、チームは最後まで戦い抜いた」

「選手たちは4点差という劣勢の中でも、心から勝利を望み、懸命に戦ったと信じています。選手たちは試合終了のホイッスルが鳴るまで素晴らしい闘志を見せました」とたたえました。