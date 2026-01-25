カンニング竹山、シンプルながら丁寧な手作り弁当を披露「こういうのが美味しい」「食べてみたい」
お笑い芸人のカンニング竹山（54）が22日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を披露した。
【写真】「こういうのが美味しい」カンニング竹山が披露した手作り弁当
たびたび自身のインスタで“チクザン弁当”と称し、手作り弁当を披露している竹山。今回の投稿では、焼き色のついた鮭と青菜のおかずをご飯の上にのせた弁当の写真を公開。「あたな私がいなくても1人でも生きていけます。と家人に言われながら早朝に弁当を作り家をでて仕事に行く。外は寒い」（原文ママ）と、妻からかけられたとみられる言葉を明かしつつ、朝の様子をつづった。
シンプルながら丁寧に作られた弁当の写真に、コメント欄には「お弁当美味しそうです 奥様はきっと寂しいんだと思います」「一人でもこのクオリティのお弁当作れるのすごいですよ〜」「こういうのが美味しい」「食べてみたい」といった声が寄せられている。
