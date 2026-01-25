今や、選挙において一般的になってきたＳＮＳによる発信。

衆院選に挑む富山県内の各陣営も、立候補予定者の人柄のアピールや打ち出す政策の浸透につなげようと、あの手この手で活用をはかっている。

「自由民主党富山県第一選挙区支部長、中田宏です」。１区から立候補予定の自民党元議員・中田宏氏（６１）のユーチューブチャンネルに投稿された１分ほどの自己紹介動画。政策や人柄を知ってもらおうと、陣営が力を入れるのはテンポよく編集された短時間の「ショート動画」だ。

ショート動画は、時間をかけず手軽に視聴できて多くの人に届きやすい利点がある。陣営は「ＳＮＳ担当班」をつくり、県内での活動や、雪に備えて長靴や雪かき用シャベルを買いに行く様子を撮影、編集して投稿している。陣営担当者は「いくつもの作戦を仕掛けていく」と話す。

陣営から「県内での知名度が足りない」との声が漏れる中田氏。一方、ユーチューブには３万人の登録者を抱え、動画作成のノウハウの蓄積がある。動画を入り口に、１区での支持拡大につなげられるか。

「ＳＮＳもどうぞご覧いただきますように」

１８日、氷見市の「中の橋」で、３区から立候補予定の共産党新人・坂本洋史氏（５５）が街頭演説をこう締めくくった。演説の様子は、支援者が動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」でライブ配信。１７日には、激しい雨風の中で行った小矢部市での街頭演説を配信した。

約１０年前からＳＮＳを活用する坂本氏は、発信内容によってＸ（旧ツイッター）やインスタグラム、ユーチューブ、フェイスブックなどを使い分けている。Ｘは政治的な話題、インスタグラムは食事など日常風景といった具合だ。「若い人もお年寄りも、情報収集の手段はＳＮＳがメインになり、生活スタイルが変化している」と指摘し、「選挙活動も変化に対応していく必要がある」と力を込める。

上田俊彦・党県委員長も「短期決戦で寒い時期の選挙。ＳＮＳの位置づけが重要になる」と語る。ライブ配信の回数を増やすほか、動画を短く編集した「切り抜き動画」の投稿にも取り組むという。

「私たちの手元に本来の民主主義を取り戻す。前衆議院議員の山登志浩です」

１区から立候補を予定する中道改革連合前議員・山登志浩氏（４６）は２３日、富山市内での街頭演説を妻・詠子さん（５５）に撮影してもらっていた。ＳＮＳに投稿するためだ。

山氏は、立憲民主党時代から主にＸを活用し、主張を発信してきた。時に投稿が「炎上」することもあるというが、山氏は「正しいことを言うために国会議員になった。たたかれたとしても全く気にならない」と割り切る。

最近では、中道改革連合を解説する３コマ漫画が２７４万７０００回（２４日午後５時現在）見られるなど、影響力を発揮した。今後はショート動画にも注力し、公約を分かりやすく訴えていく構えだ。