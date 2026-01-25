公認不倫・ライバルと密会・上司＆部下…アマプラ“秘密の恋愛”ドラマ5選「1122 いいふうふ」「キム秘書」など
【モデルプレス＝2026/01/25】Prime Videoには、冬の夜長にひっそりと浸りたくなる恋愛ドラマが充実。今回は、誰にも言えない「秘密」を抱えた恋人たちを描く、中毒性抜群の恋愛名作5選を紹介する。
【写真】高畑充希＆岡田将生、2ショットインタビュー時の様子 “いびつな夫婦”演じ変化した結婚観とは
【Not Sponsored 記事】
◆1「1122 いいふうふ」（2024）
高畑充希と岡田将生が演じる結婚7年目の夫婦が、「婚外恋愛許可制」という奇妙な秘密を共有するストーリー。公認の恋人を持つ夫とそれを受け入れる妻の姿を通して、30代夫婦のリアルな葛藤を描く。一見いびつな関係の先にある「結婚」の真実を問う、衝撃のヒューマンドラマで、2024年11月にはこの作品をきっかけに高畑と岡田の2人が結婚を発表したことでも話題を集めた。
◆2「いきなり婚」（2025）
齊藤京子演じるOLが、城田優演じるイケメン上司と酔った勢いで「0日婚」をしてしまう溺愛ラブストーリーを描く。社内では上司と部下だが実は新婚夫婦という“秘密”の関係。マウント女子や元彼に翻弄されながらも、隠された真実と甘い溺愛に沼落ちする大人の恋愛劇である。
◆3「50分間の恋人」（2026）
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧演じる“AIだけが親友”の変わり者イケメンと松本穂香演じるゲーム会社に勤務する堅実女子が、手作り弁当をきっかけに昼休みの50分間だけ密会を重ねる禁断のラブコメディ。実は敵対するライバル会社の社員同士という“秘密”を抱え、バレれば即クビの危機的状況下で育む恋。食欲をそそるお弁当と少しスリリングな恋愛模様に胸キュンすることだろう。
◆4「キム秘書はいったい、なぜ？」（2020）
パク・ソジュン演じる超ナルシストな副会長と、パク・ミニョン演じる完璧な秘書の秘密の社内恋愛を描く韓国のヒットドラマ。退職宣言から始まる恋模様の裏で、2人の間に隠された幼少期の秘密とトラウマが明らかになる。単なるラブコメでは終わらない深い感動と運命的な愛に包まれる名作である。
◆5「私の夫と結婚して」（2024）
パク・ミニョン演じる末期がんのヒロインが、夫と親友に殺され10年前に転生する復讐劇。ナ・イヌ演じる上司と秘密の恋愛関係となる甘い展開も見どころで、“クズ夫”を性悪な親友に押し付ける痛快な逆転劇に世界中が熱狂した。日本でも小芝風花と佐藤健によってリメイクされるなど話題を集めている。
◆甘美な秘密に酔いしれる夜を
寒い冬の夜には、誰にも言えない秘密を共有する背徳感とときめきが恋しくなる。障壁があるからこそ燃え上がる2人の関係性は、見る者の心を強く揺さぶる。Prime Videoで配信中の濃厚なラブストーリーに没入し、日常を忘れて甘美な世界に酔いしれてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
