山下智久「週に2回ぐらい考えてるかも」大好きな“最近夢中になっていること”
俳優の山下智久（40歳）が、1月24日に公開された、日本テレビ公式YouTubeチャンネルの動画で、出演するドラマ「俺たちの箱根駅伝」についてのインタビューに対応。週に2回は考えているという「最近夢中になっていること」について語った。
2026年秋放送予定の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演する山下智久へ、ドラマの内容にちなみ「次に繋げたい“たすき”は？」という質問が出ると、山下は「今の時代には合わないかもしれないですけど、僕はやっぱ情熱をすごい大切にしてるんで、めげない気持ちっていうか、そういうのは伝えられたらいいなというか、伝えるまでいかなくても感じてもらえたらいいなとは思いますね」と回答。
そして山下は「明確に誰ってことではないんですけど、例えば、今もこう、僕が歩んできたような道を目指している後輩たちとかに少しでもそういう気持ちを分けられたら、その熱量、熱を感じてもらえたら嬉しいなと思ってます。だから、自分が走り続けられるだけ走り続けるということですかね」と続けた。
さらに山下は「最近夢中になっていることは？」という質問に対して「ねぎタン塩のことを、結構週に2回ぐらい考えてるかもしれないです。大好き。ねぎタン塩ってなんであんな美味しいんだろうなって毎回驚かされるんですよ。できればねぎダレあるじゃないですか、あれ別盛りで出してくれるとありがたいですよね。好きな量をね、乗っけて食べたい」と語った。
