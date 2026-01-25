ヤクルトの育成・広沢優投手（２４）が２５日、開幕前の支配下登録に意欲を見せた。最速１５９キロの剛球を誇る２年目右腕は１軍キャンプに抜てきされ「自分はずっと１軍の舞台を目指してやってきたので、この挑戦の機会を得られたことが本当にうれしいです。誰にもまねできないような投球をしたい」と、決意を口にした。

昨季は２６試合で２勝２敗１セーブ、防御率３・７６をマーク。８月は２軍のＭＶＰ賞として２軍監督だった池山隆寛監督から「ブンブンマル」と刺しゅうが入ったキャップを贈られた。昨季終了後には「来シーズン頼むぞ」とエールを送られ、「期待に応えられるように頑張りたい」と覚悟。２ケタ番号ゲットからの１軍定着を目標に設定した。

ヤクルトで「広沢」と言えば、現役時代に指揮官と「イケトラコンビ」を組み、「トラ」の愛称で親しまれた広沢克実氏が浮かぶ。広沢もポジションは違えど、小山田ブルペン捕手から「トラさん」と呼ばれており親近感がある。「“令和のイケトラコンビ”結成？」と勧められた右腕は「お願いします！」と即答して笑いを誘った。

１９３センチの原石が、ロマンが詰まった右腕をブンブン振るう。