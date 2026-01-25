フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、キャスターで同局の松山俊行解説委員長が「高市総理が今回の解散について責任ある積極財政への大転換や安全保障政策の抜本・強化、そして、インテリジェンスの機能強化など国論を２分する大胆な政策に挑むために信を問うということをおっしゃいました。そもそも、この解散の大義があるかどうかということについてもさまざまな意見があると思いますけれども」とし「今回の解散は、どう受け止めますか？」と「解散の大義」を巡り各党首に尋ねた。

共産党の田村智子委員長は「国論を２分するというのであれば、まさに国民の前で堂々と国会で議論してから信を問うべきなんですよ。それをやらない」と述べた。

さらに「例えば、責任ある積極財政だと言ってですね。去年補正予算でも、国債大量発行、今年も大量発行と、これで異常円安。また金利の上昇、国際市場の大混乱を生んでるんですよ。果たしてこれでいいのかということを、国民の前で議論しなきゃいけない。安全保障政策の抜本強化って、何をやるのか？…そういうことを一切、ちゃんと国民の前で議論しないで、解散に打って出て、白紙委任状をよこせと言わんばかりのやり方というのは、本当に許されない。この解散自体が、私は国民主権をあまりに軽んじたやり方だというふうに思います」と述べた。