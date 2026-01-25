【KATE春の新作】目もとの存在感がグッと高まるチークシャドウパレットが新たに登場。
メイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、「バウンシーチークシャドウ」などのコスメを2026年1月24日に発売。1月20日から、順次店頭とMy Kao MallなどのWEBで販売をスタートしています。
立体感と血色感を叶えるパレット
KATEはこの春、目もとから頬までをアイメイクの範囲と考えるメイクメソッドを新たに提案。新発売の「バウンシーチークシャドウ」は、広い範囲に色をのせることで、目もとの印象を劇的にアップしてくれます。
また、アイライナー「スーパーシャープライナーEX4.0」のショート筆と、アイブロウシリーズの新色も同時発売。春から新しいメイクを楽しめます。
バウンシーチークシャドウ
マットパウダーと"むにふわ"質感のチークシャドウを組み合わせることで、立体感と血色感を同時にアップ。滲み出るような発色で、自然になじみます。
目もと、頬の両方に使用可能。カラー展開は、全5色です。
【BE-1メルティーベージュ】
ベージュブラウンと赤みのある血色感カラー。落ち着きのある大人っぽい仕上がりに。
【PK-1ウォームピーチ】
肌なじみの良い温かみのあるピーチカラー。ふわっと柔らかな血色感を演出してくれます。
【PK-2ピンクムース】
愛らしい印象に仕上がる、華やかなピンク系カラーです。
【OR-1パウダリーアプリコット】
黄みを感じられるアプリコットカラーに、ミルキーさをプラス。ふんわりフレッシュな印象に仕上がります。
【MV-1スノーモーヴ】
モーヴ系カラーが肌を明るく見せ、透明感を演出してくれます。
価格は各1650円（編集部調べ）。
スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）
「スーパーシャープライナーEX4.0」に、ちょっとした調整に最適な毛先が短いショート筆がホルダーとセットで登場。長さ約5.5mmの筆は小回りが効きやすく、より細いアイラインが描けます。
号泣してもこすっても描いたラインが落ちにくい、スーパーカラーラスティング処方を採用。
カラー展開は、「BK-1漆黒ブラック」と「BR-2ビターブラウン」の2色です。
価格は各1430円（編集部調べ）。
「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）レフィル」と「スーパーシャープライナー用ホルダー」がセットになったキットも登場します。
デザイニングアイブロウ3D
濃淡グラデーションとエアリーな質感で立体眉を作れるデザイニングアイブロウ3Dに、新色が仲間入りします。
ニュアンス感のあるブラウンカラーで、より自然な仕上がりに。さらに、付け替えできるレフィルも同時発売します。
新色は、「EX-13グレージュブラウン系」「EX-14マイルドブラウン系」の2色です。
価格は各1210円、レフィルは各880円（いずれも編集部調べ）。
3DアイブロウカラーZ
まるで脱色したような色合いに仕上がる眉マスカラから、トープニュアンスの限定色が登場。明るすぎず暗すぎない、絶妙な低彩度カラーは、肌になじんで他のメイクを引き立ててくれます。
カラーは「BE-3トープベージュ」「GY-3アイスグレージュ」の2種。
なお、「GY-3」は25年1月発売の限定色の再発売したものです。
価格は各935円（編集部調べ）。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部