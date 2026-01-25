Original Loveが、キャリア初となる日本武道館公演『SOUL POWER BUDOKAN ～あれから、そしてこれから～ Dancin’- The 35th Anniversary Live』を11月23日に開催。また、全国6カ所をまわるバンドツアー『センス・オブ・ワンダー』の開催も発表した。

日本武道館公演のバンドメンバーは、田島貴男（Vo/Gt）、佐野康夫（Dr）、小松秀行（Ba）、河合代介（Organ）、木暮晋也（Gt）、真城めぐみ（Chorus）。さらに、アニバーサリーイヤーにふさわしいスペシャルゲストの登場も予定しているという。

チケットは、武道館公演、全国ツアー共にオフィシャル先行受付が本日1月25日よりスタート。詳細はオフィシャルサイトにて。

・田島貴男 コメント

Original Loveの26年夏のツアータイトルは「センス・オブ・ワンダー」にしました。 カラダがないAIは、なにかを体験することがないですよね。 検索して情報を得たり、本や雑誌で読んだりして知ることも「何かを知ること」なのかもしれませんが、それは「本当に知ること」ではないのではないか。 或る体験をして感動し、その対象に没入し、それまで自分だと思ってたものの境界が消失して、自分のカラダごと世界が変わり、何かを「本当に知る」。 自然の中に出かけて行き、予定を立てない旅に出て、ライブを見に行ったりしてみて下さい。不思議なこと、言い表せないことに出会えるように。

そして今年はOriginal Loveが1991年にメジャーデビューして35周年になります。今までの自分の音楽活動は、わりとマイペースというか、コツコツやってきたつもりなのですが、今年は少し大きなことをやってみようかと。 Original Loveは、デビュー以来初めて日本武道館でライブをやります。 「SOUL POWER BUDOKAN ～ あれから、そしてこれから」というタイトルです。 僕の生まれた1966年にビートルズがライブをやった日本武道館は、なにか自分には大きすぎる会場だと感じて、35年間その前を通り過ぎてしまっていました。しかしやることになりました。人生は分からないです。やると決めてしまって、お尻に火がついたような感じです。 「あれから」35年ということですが、実感はあまり無いです。最近時々ベテランと言われるようになって、どこか居心地悪く感じるというようなこともあったり。自分の頭の中はデビュー当時とあまり変わっていない気がしているので。いつもずっと「そして、これからどうする」という思いにつきまとわれていた気がします。 しかしながら、35年も音楽業を続けられたのは、なにか自分には役割があるのではないか、自分のためだけに音楽をやるだけではなく、なにか自分以外の善いことのためにも音楽をやるのではないか、というイメージが近頃は浮かんできています。「そしてこれから」はなおいっそう、その可能性に賭けていけたらいいなと。 ライブにいらっしゃる皆さん、武道館を思いきり楽しみましょう。35年前の懐かしい思いに耽ったり、その他いろいろ、皆さんそれぞれ、どんな楽しみ方もOK！「そしてこれから」に希望を持てたら最高です。Original Loveとして精一杯がんばります。

田島貴男

（文＝リアルサウンド編集部）