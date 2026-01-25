木村拓哉が、自身のインスタグラムを更新。番組収録のスタジオで撮られたオフショットを公開した。

■ワークウェア風のジャケットとワイドスラックスの組み合わせによる、洗練されたワントーンコーデ

このところ、「今日の冷え込みは…」もしくは「今日も冷え込みが…」の書き出しで始まるインスタグラムを三回連続で投稿してきた木村拓哉だが、今回は「本日はとある番組さんの対談企画へ！」と番組出演の合間に撮られたオフショットを公開。

洋館風のシチュエーションで、上質なエンジ色のソファに腰掛けている木村拓哉。少年のような無造作なストレートヘアが印象的な引き締まった横顔に、年輪を重ねた落ち着きを感じさせる、物憂げな表情が浮かび上がる。

ジーンズのセットアップから発想されたような、ワークウェア風のジャケットとワイドスラックスの組み合わせによる、洗練されたオフホワイトのワントーンコーデ。

背後の格子状の窓から光が差し込む、あえて逆光気味なシチュエーションのなかで陰影のある柔らかな照明を当てることでアイテムの素材感を引き立たせ、なおかつ木村拓哉の大人の存在感も写し取られた、いつまでも見ていたくなるようなカットとなっている。

番組については「どんな時間になるのか、今から楽しみです！ 宜しくお願いします」と、詳細が控えられた状況だが、木村拓哉がこのシチュエーションとコーデで対談したのはいったい誰なのか、続報を楽しみに待とう