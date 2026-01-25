株価指数先物 【週間展望】―米金融政策や日米決算、為替をにらんでの展開
今週の日経225先物は、売りが先行して始まることが見込まれるなか、日米主要企業の決算や為替動向をにらんだ相場展開になりそうだ。先週は17日にトランプ米大統領がグリーンランドの領有を巡って、欧州連合（EU）諸国に新たな関税を課すと表明。米欧関係の悪化が警戒されて、週明け19日に5万4000円を割り込むと、21日には一時5万1850円まで下げ幅を広げた。
その後、トランプ大統領が欧州8カ国への追加関税を課さない考えを表明したことで、週末23日に一時5万4000円台を回復した。終盤にかけて軟化する形にはなったものの、5万3700円とボリンジャーバンドの+1σ（5万3430円）を上回って終えていた。
ただし、ナイトセッションでは下へのバイアスが強まり、5万3510円まで切り上がった+1σを割り込み、5万2900円で終えている。週初は25日移動平均線（5万1900円）と+1σとのレンジが意識されて、ショートが入りやすい状況のなかで持ち高調整に伴うロング解消を誘うことになりそうだ。
週足の+1σは5万2640円辺りに位置しているため、まずは同バンドを支持線とした押し目待ちのロング対応に向かわせそうである。+1σを上回って推移してくると、+2σ（5万4160円）とのレンジが意識されよう。週足の+1σを明確に割り込んでくる展開では、25日線がターゲットに入るため、まずは週足の+1σ水準での底堅さを見極めたい。そのため、オプション権利行使の5万3000円を中心とした上下の権利行使価格となる、5万2000円から5万4000円のレンジを想定する。
戻り待ち狙いのショート優勢の展開から、週足の+1σを明確に割り込んでくると下へのバイアスが強まることになろう。ただし、昨年12月下旬から支持線として機能している25日線に接近する局面では、その後のショートカバーを誘う形でのロング対応に向かわせよう。
23日の米国市場ではNYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇した。決算が嫌気されたインテル は17％超下落したが、これについては時間外での急落によって、23日の東京市場で既に織り込まれている。
NYダウの下げの要因としては、トランプ大統領がJPモルガン・チェース とダイモンCEO（最高経営責任者）を提訴したことがあげられる。JPモルガンが政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドル（約7900億円）の損害賠償を求めたと報じられている。この影響によりゴールドマン・サックス・グループ など他の金融株も売られ、S＆P500業種別指数では銀行、各種金融の弱さが目立っている。
また、為替市場ではドル・円が1ドル＝155円台と大きく円高/ドル安に振れている。米当局が為替介入の前段階となるレートチェックを行っていると報じられた。急激な円高は輸出関連株などの重荷となる可能性があり、金融株と輸出関連株が弱含むなかで、TOPIX型は不安定になりやすいだろう。
なお、米国防総省は23日、国防戦略の方向性を示す「国家防衛戦略」を公表。日本を含む同盟国に対し、GDP（国内総生産）に占める防衛費の割合を5％に引き上げるよう求めたと伝えられている。これを受けて主要な防衛関連株への物色が強まるとともに、方向性としては高市政権に対する期待感が高まりやすく、積極的にショートポジションを積み上げるスタンスは避けておきたいところだろう。
そのほか、今週は米国で27日～28日に米連邦公開市場委員会（FOMC）が開催される。4会合ぶりの政策金利の据え置きがコンセンサスであるが、結果判明を前にポジションをニュートラルにする動きもありそうだ。また、決算ではマイクロソフト やアップル などNYダウ構成銘柄の決算が予定されている。先週はスリーエム の決算を嫌気した急落が、NYダウを大きく押し下げたこともあり、様子見姿勢が強まる可能性はあろう。