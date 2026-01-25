早稲田大学に日本初の男子チアリーディングチームがあります。大会では最下位に沈み、学園祭でも大技が失敗。結果が出ずに悩む中、エースが負傷するアクシデントにも見舞われました。初めて20代目全員がそろった、悲願の引退公演の結果は？（前・後編の後編）

■テーマは“ぼくらだけのチア”

直川貴博キャスターも大ファンの、早稲田大学のチアリーディングチーム「SHOCKERS（ショッカーズ）」。日本初の、男子大学生のみで構成されたチームです。

結成は2004年。のちに各地の大学で男子チアのチームがつくられるきっかけにもなりました。朝井リョウさんの小説『チア男子!!』（集英社文庫）のモデルになったこともあります。

メンバーは1年生から3年生までの53人。この1年、チームを引っ張ってきた3年生は節目の20代目です。

代々トップの座を守り続けてきた男子学生チアの頂点を決める大会「The King of Cheerleaders’ Competition2025」では、4チーム中最下位に終わり、結果を残すことができませんでした。

代表の徳井恒太さん（3年）

「自分たちはあまり強くないと自覚したうえで、愚直に努力してきた」

直川キャスター

「ショッカーズは毎年テーマありますよね？ 20代目、今年は何ですか？」

徳井代表

「テーマは“ぼくらだけのチア”。男子チアの他のチームの台頭で、いろんなチームがどんどん有名になっていく中で、ショッカーズって何のために活動しているんだろうと」

■学園祭は悔いが残るステージに

その答えを示そうと挑んだ、去年11月の学園祭「早稲田祭」では技が決まらず、チームとして悔いが残るステージになりました。

責任を感じていたのは、仲間の信頼を背負って段の上に立つ「トップ」のポジションを担う副代表の山岡優也さん（3年）です。

公演後、山岡さんは「僕がすべて台無しにしてしまいました。取り返せるものかはわかりませんが、引退まで僕ができることを全部やります」と涙ながらに頭を下げました。

20代目に残された最後の舞台は、引退公演です。

■エースが引退公演直前にケガ

引退公演で、テーマとして掲げた“ぼくらだけのチア”を完成させたい──。山岡さんがリベンジに燃える一方、チームには新たな問題も浮上していました。

練習場の隅で仲間を見守るのは、山岡さんと同じ「トップ」として活躍する村上昊樹さん（3年）。「この前の練習で落ちて、骨折…？ヒビ。ケガしてしまって」と言います。普段は、トップのエースとしてチームメートから信頼されています。

その素顔について、マネージャーの安樂結花子さんは「泣いてます、いつも」と言います。村上さんも「弱気。自信もクソもあったものじゃない」。活躍の裏で、いつも不安と戦っていました。

高校時代はバレー部。身長167センチ、体重53キロと小柄な体格は、時に不利なこともありました。

村上さんは「バレーやっていても楽しくなかったんで。身長が小さい人が有利なスポーツがチアだったので始めました。本番決めることで自信を得られる。報われるためにやってます。報われるために…」と笑います。

村上さんが担うトップは、小柄なほうが有利なポジション。ようやく見つけた輝ける場所で集大成を、と思っていました。

■練習量もケガも多かった20代目

直川貴博キャスター

「引退公演は…」

村上さん

「12月半ば（1か月後）ですね」

直川キャスター

「間に合う…？」

村上

「いや、もうあと1週間で（足の固定具を）外して（練習）やる」

通常なら、演出の変更やメンバーの交代も検討されるところですが、20代目は実力不足を人一倍の練習で補ってきました。ケガも多く、これまで全員で舞台に立てたことがありません。最後は全員で同じ舞台に、という思いがありました。

「今後はたぶん、人生でチアをすることはない。諦めるとか、そういう考えはないんで」と村上さんは言います。

■村上さんの強い意志、メンバーの覚悟

引退公演まで残り5日。村上さんが、医師と相談のうえ練習に復帰しました。「俺が頑張る。俺が頑張る！」と声を張り上げました。村上さんの強い意志に、メンバーも覚悟を決めることにしました。

徳井代表

「（村上さんの）蹴りが弱くなっているので、ジャンプの送り出しを強くしたりとか」

練習長の清水大成さん（3年）

「ケガを気にしていたら（技が）決まらないんで。気にしなくていいと言ってたんで、思いっきりやっています」

お互いを信じて、“ぼくらだけのチア”を完成させてみせる――。

村上さん

「3年間の努力を託すトップがこんなにネガティブだったら嫌なはずなのに、嫌な顔せずに『また一緒に頑張ろう』と言ってくれる。仲間のために頑張りたい」

副代表の山岡さん

「最後は全員で笑って終われたらいいなと思います」

徳井代表

「今までの苦い経験もすべて肯定されるかどうか、当日の公演の出来次第だと思うんで。しっかり笑って終わりたいと思います」

■全員がそろった最初で最後のステージ

いよいよ、引退公演。

中島零生さん（3年）の左腕には、仲間がカラーペンで「つみあげたものを信じろ」と書いていました。会場は東京・練馬区の練馬文化センター。約1300席ある大きな会場ですが、チケットは即完売。観客は「頑張れ！」とエールを送り、直川キャスターも見守ります。

全員がそろった、最初で最後のステージがついに幕を開けました。

まずは早稲田祭で失敗して山岡さんが悔し涙を流した、あの大技から。本番ではまだ一度も成功したことがありませんが、見事成功です。ミュージカルさながらの華やかな演出や、迫力のある連続技で観客を魅了しました。

■観客も自分たちも笑顔に…新たな試み

20代目が考えたのは、観客も自分たちも笑顔になれるステージです。

松田卓也さん（3年）が観客に、「僕たちのマネをして、一緒に踊ってください！ せーの、左・右・左・右」と手を大きく振りました。

会場をひとつにする、新たな試みもありました。音楽が流れると、メンバーが客席へ。難しい技で圧倒させるだけはなく、お客さんと楽しむことにこだわった20代目らしいスタイルです。

ステージはクライマックスへ。直川キャスターは「（副代表でトップの）山岡さんのリベンジ。すご〜い！ちゃんとリベンジが果たせました」と感激した様子です。トップのエースである村上さんの技も成功しました。

■徳井代表「やりきることができた」

アンコールの演技が始まると、20代目はショッカーズとしての最後のパフォーマンスに臨みました。

山岡さん

「自分はたくさん失敗してばかりだったけど、今日はその分、たくさん飛ばせてもらいました。全力で“ぼくらだけのチア”ができたと思います」

村上さん

「自己中心的な性格から仲間と技を成功して喜ぶために努力しようと思えてきて、成長できたと思います。やりきった3年間ですね」

努力が実を結び、全員で笑顔になれたステージ。これが、目指してきた“ぼくらだけのチア”です。

徳井代表

「本来（チア）は自分たちが楽しんで、お客さんも楽しませるもの。だったら、笑って終わるために努力しようと。報われないときもあったんですけど、やりきることができました」

（1月22日『news every.』より）