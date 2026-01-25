レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。移籍秘話を明かした。

2022年に主砲として古巣・オリックスをリーグ連覇、日本一へ導いた吉田。シーズン終了後にポスティングシステムを利用してのMLB挑戦が承認され、レッドソックスへの移籍が決まった。

渡部に「何球団か選んだんですか？」と尋ねられると「いや僕、ポスティング申請して次の日に決まったんですよ」と異例のスピード決着を告白。

粘って大型契約を獲ることで有名なスコット・ボラス氏に代理人を依頼したため「12月1週目だったかな？ポスティング申請ができて、45日間あるので年内に決まったらいいな〜と思って東京のホテルに泊まっていた」と申請時の状況を説明。

翌朝「ボストン（レッドソックス）とトロント（ブルージェイズ）とZOOMミーティングがあるって聞いてて。朝7時半に起きたら着信が凄い来てたんです。すぐ折り返したら“ボストンがもう契約を提示してる”って。電話が6回ぐらい来てたんですけど“電話出ないから最初3年だったけど上げといたよ”みたいな感じで」。

当初2〜3年の契約がほしいと思っていたといい「5年。お金も円計算したら100億超えてましたし」と想定よりも大型の契約が提示されたと明かし「1日目だぞ！？と思いながら。寝起きですよ」と驚きを振り返った。

返答を保留にすると、提示された契約が破綻に終わる可能性もあると説明された吉田は、結局そのまま決断。面談すら行わないスピード決定であったことを明かした。