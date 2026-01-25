Original Love、メジャーデビュー35周年で初の日本武道館公演決定 全国ツアーも開催へ
今年メジャーデビュー35周年を迎える音楽ユニット・Original Loveが、11月23日にキャリア初となる日本武道館公演『SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live』の開催と、その前哨戦となる全国6ヶ所で行われるバンドツアー『センス・オブ・ワンダー』の開催を発表した。
Original Loveは、1985年に結成され、1991年のメジャーデビュー以来、ソウル、ジャズ、ロックなどルーツに深く根ざした濃密な音楽を追求している。デビュー35周年を迎え、その圧倒的なソウルパワーを放ち続けるライブパフォーマンスは今なお進化を続けている。
日本武道館公演のバンドメンバーは、田島貴男（ボーカル＆ギター）、佐野康夫（ドラム）、小松秀行（ベース）、河合代介（オルガン）、木暮晋也（ギター）、真城めぐみ（コーラス）。さらに、アニバーサリーイヤーにふさわしい、スペシャルゲストの登場も予定されているとのこと。
チケットは、武道館公演、全国ツアーともにオフィシャル先行受付がスタート。詳しくは公式サイトで確認できる。
■『SOUL POWER BUDOKAN〜あれから、そしてこれから〜Dancin’- The 35th Anniversary Live』
日程：11月23日（月・祝）
会場：東京・日本武道館
■『Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」』
5月24日（日）北海道・Zepp Sapporo
5月30日（土）神奈川・関内ホール 大ホール
6月21日（日）福岡・Zepp Fukuoka
6月27日（土）大阪・Zepp Namba
6月28日（日）愛知・Zepp Nagoya
7月11日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂
■田島貴男 コメント
Original Loveの26年夏のツアータイトルは「センス・オブ・ワンダー」にしました。
カラダがないAIは、なにかを体験することがないですよね。
検索して情報を得たり、本や雑誌で読んだりして知ることも「何かを知ること」なのかもしれませんが、それは「本当に知ること」ではないのではないか。
或る体験をして感動し、その対象に没入し、それまで自分だと思ってたものの境界が消失して、自分のカラダごと世界が変わり、何かを「本当に知る」。
自然の中に出かけて行き、予定を立てない旅に出て、ライブを見に行ったりしてみて下さい。不思議なこと、言い表せないことに出会えるように。
そして今年はOriginal Loveが1991年にメジャーデビューして35周年になります。今までの自分の音楽活動は、わりとマイペースというか、コツコツやってきたつもりなのですが、今年は少し大きなことをやってみようかと。
Original Loveは、デビュー以来初めて日本武道館でライブをやります。
「SOUL POWER BUDOKAN 〜 あれから、そしてこれから」というタイトルです。
僕の生まれた1966年にビートルズがライブをやった日本武道館は、なにか自分には大きすぎる会場だと感じて、35年間その前を通り過ぎてしまっていました。しかしやることになりました。人生は分からないです。やると決めてしまって、お尻に火がついたような感じです。
「あれから」35年ということですが、実感はあまり無いです。最近時々ベテランと言われるようになって、どこか居心地悪く感じるというようなこともあったり。自分の頭の中はデビュー当時とあまり変わっていない気がしているので。いつもずっと「そして、これからどうする」という思いにつきまとわれていた気がします。
しかしながら、35年も音楽業を続けられたのは、なにか自分には役割があるのではないか、自分のためだけに音楽をやるだけではなく、なにか自分以外の善いことのためにも音楽をやるのではないか、というイメージが近頃は浮かんできています。「そしてこれから」はなおいっそう、その可能性に賭けていけたらいいなと。
ライブにいらっしゃる皆さん、武道館を思いきり楽しみましょう。35年前の懐かしい思いに耽ったり、その他いろいろ、皆さんそれぞれ、どんな楽しみ方もOK！「そしてこれから」に希望を持てたら最高です。Original Loveとして精一杯がんばります。
田島貴男
