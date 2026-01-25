【あすから】SUPER JUNIOR・ドンヘ、7年の交際期間で“愛情と倦怠感” 韓国ドラマ『男と女〜７年目のジレンマ〜』放送開始
SUPER JUNIOR・ドンヘが主演する韓国ドラマ『男と女〜７年目のジレンマ〜』（全12話）が、26日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜 後2：00〜／毎週金曜 午後9：00〜再放送 ※2話連続放送）
【場面ショット】SUPER JUNIOR・ドンヘ、制服姿の初々しい“学生時代”
同作は離れられない男と別れられない女をリアルに描いた人気ウェブ漫画が原作のロマンスドラマ。7年という交際期間を経た先にあったのは、愛情と倦怠感。互いに慣れていて気楽だが、ときめきも緊張感もない…2人の未来に待っているのは？
■あらすじ
ヒョンソン（イ・ドンヘ）とソンオク（イ・ソル）は学生時代からつきあっている恋人。ヒョンソンはファッション、ソンオクはジュエリーのデザイナーを目指しながら愛と夢を育んできたが、いつしか7年という月日がたっていた。2人だけより友達とみんなでいるほうが楽しいヒョンソンに、ソンオクは愛想を尽かしそうになっている。2人で作ったブランドであるH2もなかなか軌道に乗らず気持ちがすれ違っていくが、簡単に別れることもできない。そんな2人の未来に待っているのは？
■演出
イ・ユヨン、パク・サンミン
■脚本
パク・サンミン
■キャスト
イ・ドンヘ、イ・ソル、パク・ジョンファ、キム・ヒョンモク、ペク・スヒ、ユン・イェジュ、イム・ジェヒョク、チェ・ウォンミョン、ヨン・ジェヒョン
