日本初の、男子大学生のみで構成されたチアリーディングチームがあります。早稲田大学の「SHOCKERS（ショッカーズ）」。思うような結果が出ず、“僕らだけのチア”を追い求めて悩み、奮闘するメンバーたち。引退公演までの2か月に密着しました。（前・後編の前編）

■魅力を語り出すと止まらない

直川貴博キャスターが訪ねたのは、早稲田大学のチアリーディングチーム「SHOCKERS（ショッカーズ）」の練習場。高く飛ぶメンバーを見て、「高〜い！」「この迫力！」と興奮気味です。日本初の、男子大学生のみで構成されたチームです。

体育部の応援や学園祭、イベントや大会など、活躍の舞台は様々。直川キャスターは福島でのアナウンサー時代に取材していたほど、ショッカーズには思い入れがあります。

直川キャスター

「男子チアのパイオニアなんですよ！ 男子がチアをする、そこに一石を投じたというか。性別を超えたチアを築いたショッカーズ。パフォーマンス力があってアクロバチックで、青春を感じられて、会場の一体感もすごい、見る人に笑顔と元気をくれる…」

魅力を語り出すと止まりません。

■「日本を元気に、世界を笑顔に」

結成は2004年。のちに各地の大学で男子チアのチームがつくられる道を切り開きました。朝井リョウさんの小説『チア男子!!』（集英社文庫）のモデルになったこともあります。

直川キャスター

「（モットーが）『日本を元気に、世界を笑顔に』。素晴らしくないですか。まだしゃべります？ まだまだイケますけど…」



練習は常に真剣そのものです。「もう1本お願いします！」「1回（映像で）見るからまわり練習しておいて！」と声が響きます。

メンバーは1年生から3年生までの53人。この1年、チームを引っ張ってきた3年生は節目の20代目です。

代々トップの座を守り続けてきた男子学生チアの頂点を決める大会「The King of Cheerleaders’ Competition2025」では、4チーム中最下位に終わり、結果を残すことができませんでした。

代表の徳井恒太さん（3年）

「自分たちはあまり強くないと自覚したうえで、愚直に努力してきた」

直川キャスター

「ショッカーズは毎年テーマがありますよね？ 20代目、今年は何ですか？」

徳井代表

「テーマは“ぼくらだけのチア”。男子チアの他のチームの台頭で、いろんなチームがどんどん有名になっていく中で、ショッカーズって何のために活動しているんだろうと」

■存在意義が揺らぎそうな不安も意

努力しても、思うような結果が得られない――。チームの存在意義すら揺らぎそうな不安の中、20代目が掲げたテーマが“ぼくらだけのチア”です。

徳井代表

「自分たちは最後にもう1回、引退公演という形でチャンスが残っているので。そこで自分たちだけのチアをやっていこうと」

最後は、自分たちらしい最高の演技をして終わりたい。引退公演までの2か月に、カメラが密着しました。

■パフォーマンスの質を高める合宿

去年10月。ショッカーズは、合宿で山梨県・山中湖村を訪れました。パフォーマンスの質を高める2泊3日です。

松田卓也さん（3年）は「高さバラバラだったから、しっかり水平にやるようにお願いします」。練習長の清水大成さん（3年）は「声や笑顔は、技と関係なしにできると思うんで。言わずともやれるように、これからやっていきましょう」と声を掛けました。

■全員が大学からチアを始めた初心者

演技の構成は、自分たちの手で一から作り上げます。メンバーは全員、大学からチアを始めた初心者。始めたきっかけも、人それぞれです。

竹森凱吏さん（3年）

「新歓でたまたまショッカーズの演技を見て、すごいなあって･･･」



中島零生さん（3年）

「すごくアクロバチックに回って。スポットライトが当たるのが一般人なのにすごいなって」

全員初心者だからこそ、思い切って飛び込めたという人もいます。

山中奏楽さん（3年）

「中・高は美術部やっていました。人とスポーツする経験が楽しいですね。ずっとひとりで（美術）やっていたんで」

森本光騎さん（3年）

「（ショッカーズで）初めて身長が褒められたんで…。この身長でよかったと思えることが初めてあったので入りました。（身長は）160センチです」

■高く舞い上がるチームの花形

体格の差も、チアでは大きな強み。それぞれに輝ける場所があります。特に、上に立つ「トップ」というポジションは、体重50キロ前後が目安になっているといいます。土台となる仲間の思いを背負い、高く舞い上がるチームの花形です。

そんなトップとして活躍するのが、副代表を務める172センチ、54キロの山岡優也さん（3年）です。

山岡さん

「（学生）最後、大学生活をかけてみる価値があるかなって。他のトップに比べたら大きい方だと思うんですけど、トップやりたいという気持ちが抑えられず、先輩に『どうしてもやらせてください』とお願いした」

■本番では成功したことがない大技

熱意が伝わり、仲間から託されたポジション。その責任を感じています。高校時代はサッカー部でしたが、コロナ禍で不完全燃焼のまま終わっていきました。ショッカーズに入ったのは、本気で練習する先輩たちの姿に惹かれたからだといいます。

本番では、山岡さんを中心とした大事な見せ場がありました。体を回転させながら後方へ飛び、わずかな足場を捉えて三段へとつなげる大技。本番ではまだ一度も成功したことがありません。

山岡さん

「悔いを残さず終わりたいと思っているので、やれることをすべてやって、ショッカーズとして楽しみきって終わろうかなと思っています」

■学園祭が、もうひとつの大切な舞台

引退公演まで残り1か月半となった、去年11月。彼らにとって、もうひとつ大切な舞台がありました。早稲田大学の学園祭でのパフォーマンスです。

徳井代表が「最高の笑顔で、みんなで泣きましょう！」と呼び掛けます。会場には大勢の観客が集まっていました。ここで、山岡さんを中心に練習してきた大技も披露します。



しかし山岡さんはバランスを崩してしまいました。全員で立て直そうとするものの、納得できる演技にならず、悔いの残る結果となりました。

落ち込んだ様子で会場を後にする山岡さん。松田さんはその肩に手を回し、「引退（公演）があるんだから、そこでもう全部清算しよう」と励ましました。しかし山岡さんは、全員の前で涙を見せました。

山岡さん

「みんながこんなに早稲田祭に向けて頑張ってくれたのに、それを僕がすべて台無しにしてしまいました。取り返せるものかはわかりませんが、引退まで僕ができることを全部やります」

山中さん

「（山岡さんを）落としてしまい、申し訳ございません」

“ぼくらだけのチア”を示すチャンスは、1か月半後に迫る引退公演だけとなりました。

■信頼されてきたメンバーが負傷、仲間

10日後、直川キャスターが練習場を訪ねると、仲間と練習を再開した山岡さんの姿がありました。

山岡さん

「僕の失敗で、全体（の演技）を下げてしまった。申し訳なさでいっぱいで…。チームの仲間に恩返しできるような演技をトップとしてやりきりたい」

堀桜輔さん（3年）

「（山岡さんを）信頼しているんで。いくらでもとってやる、って感じ」

仲間の信頼を力に変えて、チームは再び活気を取り戻しました。しかし、思わぬ事態に見舞われていました。

村上昊樹さん（3年）

「この前の練習で落ちて、骨折…？ヒビ。ケガしてしまって」

負傷したのは、「トップ」の中でもエースとして信頼されてきたメンバー。果たして引退公演はどうなるのか。20代目が掲げた“ぼくらだけのチア”は、完成するのでしょうか。

（1月21日『news every.』より）