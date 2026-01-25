ジミー大西「寒い」SNSに虚ろな目で投稿も写り込んだ“消費期限切れ”エクレアが謎を呼ぶ事態に

お笑いタレントで画家のジミー大西がInstagramにアップした写真が話題になっている。

ジミーは、1月23日までに更新した自身のInstagramでひとこと《寒い》とだけつづり、コンビニのロックアイス2袋を顔の左側にあて、右顎付近に、袋に入ったままのカスタードエクレアをあてて、ベッドのような場所に横たわる姿を公開した。

目は虚ろな状態に見えるのだが、エクレアに印刷された消費期限が「25．7．3」（2025年7月3日）となっており、謎が謎を呼んでいるようだ。

この摩訶不思議な状況に、コメント欄にはフォロワーから

《どぉしたの!ジミーちゃん 大丈夫なのか?》

《風邪ひいちゃったのかな。》

《ジミーちゃん大丈夫?早く元気になってね》

など、心配する声が寄せられてはいるものの、消費期限切れのエクレアについて、さまざまな憶測を含むコメントが寄せられ、

《ジミーちゃん エクレア腐ってない?》

《ジミー兄さん、そのエクレア食べたらあきませんよ!》

といった声や、《寒い》のひとことに対しては、

《そら、寒いやろ（笑）》

《そりゃそうやでジミーちゃん》

とのツッコミも寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「ギャグでないとすれば、熱などで顔が火照ったため、とりあえず冷凍庫に入っていたロックアイスを取り出し、ほかにも何かないか探したら、冷蔵庫の奥に入れたまま忘れていたエクレアがあったため、それも使って少しでも冷やそうとした、という推測もできますが……。答え合わせが待ち遠しいですね」

はたして、真相はいかに!?