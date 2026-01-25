¡ÚÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Û¿·¥á¥½¥Ã¥É¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¹¥¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖÀã¥Ã¥º¡×³«»Ï - È¬¥ö³Ù¡¦¥È¥Þ¥à¡¦¥Í¥³¥Þ¤Î3»ÜÀß¤Ç
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï2025¡Á26¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ÎÃÝ¹øÀ¿¶µ¼ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖÀã¥Ã¥º¡×¤ò¡¢¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à¡×¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥Í¥³¥Þ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÝ¹øÀ¿¶µ¼ø(ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø/¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø²Ê)¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¿·¥á¥½¥Ã¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£70¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÊ¬¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤è¤ê¡Ö³Ú¤·¤¯¡×Àã¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¡Ö³Î¼Â¡×¤Ë¥¹¥¡¼¤¬¾åÃ£¤Ç¤¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ë¡£
³Æ»ÜÀß¤È¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ëÀã¥Ã¥ºÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¡£Àã¥Ã¥º¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò³êÁö¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ë¡£Àã¥Ã¥º¤Ï¡¢¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î19Æü¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à¤Ç¤Ï4·î5Æü¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥Í¥³¥Þ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¤Ï5·î6Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²á¤´¤·Êý¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢Àã¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤«¤é¡¢Àã¤ò³Ú¤·¤à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤ä¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åß¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¡£É¹¤ÈÀã¤Ç¤Ç¤¤¿³¹¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ê¤É¤ÇÀã¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢ÀãÍ·¤Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¥¹¥Î¡¼¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¿©ÂÎ¸³¤äµÇ°Æü¤ò½Ë¤¦½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»³³ÙÅÔ»Ô¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤ÊÅß¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢Îä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¥°¥ê¥ëÎÁÍý¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¡£¥¹¥Î¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä²°Æâ¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈØÄô»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï4·î5Æü¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë2Çñ3Æü¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ä¥ê¥Õ¥È·ô¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¼·¤ÄÆ»¶ñ¡×¤ÎÄó¶¡¤â¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
