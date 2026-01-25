『楽ちん × おしゃれ』って最強！【グローバルワーク】40・50代の1軍♡「主役級パンツ」

リラクシーにおしゃれを楽しめるアイテムがあれば、ミドル世代のデイリーカジュアルにもってこい。上品で穿き心地のよさそうなベロアパンツなら、コーデの主役にもなってくれそうです。そこで今回は【グローバルワーク】から、手に取りやすい価格でイロチ買いもしたくなりそうなベロアパンツを紹介します。

楽ちんなのにきれい見えするベロアパンツ

【グローバルワーク】「ベロアイージーパンツ」\2,994（税込・セール価格）

光沢感のあるベロア素材のパンツ。主役級の華やかさがあり、マンネリになりがちな冬コーデをアップデートできそうです。レッグラインを拾いにくいうえ、公式サイトによると「ウエストゴムで穿き心地楽ちん」とのこと。冬ムード満点なブラウンのほか、甘さ控えめなローズグレー、知的で上品な雰囲気をまとえそうなネイビーグレーの全3色展開です。

レースビスチェと合わせてトレンド大本命コーデに

ピンク系のアイテムは甘くなりそうで避けがちというミドル世代も、ローズグレーならトライしやすいかも。清潔感のあるアイボリーのハーフジップトップスを合わせれば、程よくカジュアルで好印象な着こなしに。アクセントとして花柄レースのビスチェをプラスすれば、女性らしさがUPしそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M