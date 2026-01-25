猫同士の『いじめ』における要注意な行動4選

あまり考えたくないことですが、猫同士でも『いじめ』は起こり得ます。

しかもそれは、注意深く観察していなければ気付かないこともあります。今現在、多頭飼育をしている皆さん。愛猫たちは本当に仲良しですか？

今回は、いじめが絡んでいる可能性のある詝要注意な行動詝を4つ紹介いたします。合わせて目撃した際の対処法も紹介していくので、参考にしてみてください。

1.『無言の圧』をかける

いじめをする側の猫は、気に入らない相手が動くとじーっと見つめ、無言の圧をかけます。もしも辺りを気にしながら歩く猫がいたら、周囲をよく観察してみてください。睨みを効かせている猫がいるかもしれません。

よくある原因

対処法

縄張りが取られそうで不安 相手に気が立っている

各々がくつろげる縄張りが行き渡るように環境を整備しましょう。

先住猫と後輩猫の年齢が極端に離れている場合は、シニア猫にストレスをかけないことが重要です。

気が立ってイライラすることが多くなると、無言の圧だけでは済まされなくなります。必要に応じてフロアを分けたり、部屋を別にしたりしながら様子を見てください。

いじめではないケースもある

先住猫が新入り猫を睨みつける理由は、自分が先住であることをアピールするためです。威厳を守るために必要な行動なので、そっと見守るようにしてください。

2.『シャー』と威嚇する

高圧的な態度を取る猫は、自分より弱いと感じている猫に対して『シャー』と威嚇することがあります。これが日常的に続く場合は、いじめが起きている可能性が高いでしょう。

よくある原因

いじめる側への対処法

相手を見下している 相手も調子に乗っている トイレや水飲みスポットが足りていない

猫社会では顔が大きい猫がボスと化し、威張り散らす傾向があります。常に自分が強いと思っているため、相手を見下します。

そうすると何かにつけて威嚇するようになり、相手はトイレにすら行きにくい状況ができあがってしまうでしょう。

とはいえ叱りつけても意味がありません。人間のように話し合いでは解決しないので、トイレや水飲み場の数を増やし、それぞれが鉢合わせにならない動線を確保してみてください。

いじめられている側への対処法

猫社会では到底敵わないと判断した猫に対して目を逸らし、『降参です』と言って立ち去るのがマナーとなっています。その後、しっかりと棲み分けができていればいじめは起こりにくいものなのです。

ところが応戦するような態度を取る猫や、相手をおちょくるような態度を取る猫がいるといじめに発展します。パワーや圧で勝てない分、一方的にいじめられているように見えてしまうのです。

威嚇から睨み合いに発展したら間に衝立を置き、目を逸らすように促してみてください。どちらかを叱るでもなく、擁護するでもない。あくまでも中立的な立場を守りながら、降参するように仕向けるのです。

3.食べ物の横取りをする

猫は本能的に食べ物を独占しようとします。

よくある原因

いじめる側への対処法

飼い主が分け合いっ子を強要してしまう 早い者勝ちの精神が強い 食べ物に対する執着心が強い

いじめる側の猫が早食い傾向にある場合は、早食い防止の食器に切り替えてみてください。

食べ物に対する執着が強い場合は、1回あたりの摂取量を小分けにして食事の回数を増やしてみてください。確実に食べられる環境であることを根気強く伝え続け、安心させるのです。

また、おやつを食べさせる際は平等に与えるようにしてください。猫界において『分け合いっ子』は難しいルールです。奪い合いがきっかけでいじめになる恐れがあります。

いじめられている側への対処法

日常的に食事を奪われる生活は恐怖と苦痛に満ちたもので、相当なストレスになります。また、必要な栄養が摂取できず、栄養失調になる恐れがあります。

横取りに遭いやすい猫の特徴としては、ペースが遅い・おっとりし過ぎているなどの傾向があります。もし可能であればケージを用意し、安心して食べられる環境を整えてあげましょう。

ケージが困難な場合は、隠れて食べられる場所にフードを持ち込んだり、部屋を分けて食べさせるなどの工夫をしてみてください。

4.追いかけ回す・暴力を振るう

常にパワーバランスが弱い猫を追いかけ回す、暴力を振るうなどの行動が見られる場合は深刻です。

よくある原因

対処法

相性が悪い 共存が難しい

何かにつけて追い回す、更には暴力を振るうところまで発展した猫同士は、共存自体が困難です。こればかりは相性の問題なので、改善への道は『隔離』しかありません。

一戸建ての場合は階を分け、階段に柵を設けて鉢合わせにならない環境を整えてください。集合住宅や平屋の場合は、部屋を分けて様子を見てみましょう。

一度そりが合わなくなった猫同士の関係を修復するのはほぼ不可能です。隔離した環境を維持することが困難な場合は、どちらかを里子に出す覚悟が必要になるでしょう。

かろうじて隔離ができている状況のうちに里親募集をかけておきましょう。離れてからも会えるようにするためには、実家の家族・信頼できる友人や知人・会いに行ける親戚などが適任です。

まとめ

そもそも猫のいじめは、パワーバランスの差が激しい・年齢差が大きい・相性が悪いなどがきっかけで起こるものです。大前提として多頭飼育を検討する場合は、これらの均衡が取れる猫を迎えるようにしてください。

また、猫が縄張りにしやすい場所が充実している環境も重要です。猫の性格に合わせて居場所が確保できるように、高い場所からソファーの下まで、バリエーション豊富な隠れ家を用意してあげてください。

万が一いじめを目撃した場合は、黙認してはいけません。まずは冷静に行動を観察し、何が起きているのかを把握するようにしてください。

一方的にいじめる側の猫を叱るのではなく、どちらも快適に過ごせるように対処していくことが重要です。

(獣医師監修：葛野宗)